Juez ratifica detención domiciliaria para el alcalde Leyes

Fotografia: José Rocha / Los Tiempos El juez de la Sala Penal Tercera, Nelson Pereira determinó hoy que el alcalde José María Leyes continuará con medidas sustitutivas por la adjudicación de mochilas escolares, en la audiencia de apelación que duró casi siete horas. En la calle, al frente del Tribunal Departamental de Justicia, seguidores de la autoridad edil protestaron contra esta determinación. Pereira decidió que la autoridad edil continúe con la orden de detención domiciliaria, arraigo y la prohibición de acercarse a la Alcaldía ni tener contacto con funcionarios, además de la fianza de 200.000 bolivianos Sin embargo, la defensa deberá presentar un recurso de modificación de medidas cautelares debido a que en esta nueva audiencia se desestimó el riesgo de fuga. La parte acusatoria al inicio de la sesión pidió la detención preventiva del Alcalde en la cárcel de San Sebastián y pidió una valoración de ese argumento. Sin embargo, el tribunal rechazó esta solicitud. El director de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, observó la adquisición de logotipos de las mochilas como la primera irregularidad del proceso de contratación calificando la licitación como un proceso simulado. Por su parte, la defensa del Alcalde argumentó, en primera instancia, la violación de la garantía de presunción de inocencia. "El primer dato a aportar es la relación entre uno y otro, no hay prueba", manifestó el abogado Alberto Morales negando que exista vínculo entre la Asociación 26 de Febrero y Leyes. Morales desestimó que el bugomaestre tenga relación con las irregularidades de la adjudicación, en relación a la compra anticipada y los logos estampados de "Cochabamba sorprendente", previos a la publicación del DBC. "¿Dónde está la expresión personal de la adecuación de la conducta del alcalde Leyes en ese conjunto de actos?". Al respecto el Ministerio Público dijo que la responsabilidad de la MAE pesa sobre todos los procesos de contratación. En la recta final, Leyes tomó la palabra y se amparó en la normativa municipal del funcionario para explicar que no se puede atribuir la acusación a una sola persona, en su caso el Alcalde, en el marco de un proceso de licitación. Mientras la audiencia se llevaba a cabo, afuera del edificio del Tribunal Departamental de Justicia, un grupo reducido de seguidores de Leyes protestaba con gritos: "liberen al Alcalde", "José María no estás solo". Leyes es procesado por cinco delitos vinculados al presunto sobreprecio y la adjudicación irregular de más de 91.000 mochilas escolares para la gestión 2018.