Justicia chilena define situación de bolivianos

La Corte Suprema de Justicia Chile podría definir hoy la situación jurídica de los nueve bolivianos detenidos preventivamente en el país vecino con la emisión de su veredicto, tras la exposición de alegatos que realizaron ayer los abogados de la defensa. Según reportes, al término de la misma, los cinco ministros de la Sala Penal evaluaron el caso y su veredicto se dará a conocer en esta jornada. El abogado defensor de los nueve bolivianos detenidos en Chile, Roberto Celedón, reiteró que no existe fundamento para que la justicia de su país asevere que los dos militares y siete aduaneros se encontraban cometiendo el delito de contrabando. Entretanto, el fiscal de Pozo Almonte de Chile, Hardy Torres, sostuvo que la justicia de su país actuó conforme a normas y recordó que los bolivianos fueron acusados por tres supuestos delitos. Los nueve bolivianos se encuentran cumpliendo la detención preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, de Tarapacá, Chile. Sus familiares se encuentran al tanto de la situación de sus seres queridos y pidieron a las autoridades nacionales no olvidarse de ellos ni dejarlos solos.