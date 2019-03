Justicia cierra el caso Zapata con condena de 10 años

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jos茅 Antonio Revilla, anunci贸 la ma帽ana del jueves que el recurso de casaci贸n en favor de Gabriela Zapata hab铆a sido admitido. M谩s tarde, el presidente de la Sala Penal, Olvis 脡g眉ez, lo desminti贸 e inform贸 que fue declarado inadmisible. Al final de la jornada, cuando se disip贸 la confusi贸n, qued贸 claro que la justicia boliviana, en su 煤ltima instancia de apelaci贸n, cerr贸 el caso de la ex novia del presidente Evo Morales, ratificando la condena de 10 a帽os de prisi贸n que cumple en el penal de Miraflores, de La Paz, por tr谩fico de influencias, luego de que el Gobierno adjudic贸 millonarios contratos a la empresa china CAMC, de la que fue gerente. El abogado de Zapata, Jorge Tamayo, advirti贸 que es una decisi贸n injusta. "Mi defendida acredit贸 plenamente los antecedentes contradictorios para acudir a la casaci贸n y no fue valorado correctamente por la sala". El juzgado I de Sentencia de La Paz la conden贸 en primera instancia por los delitos de legitimaci贸n de ganancias il铆citas, asociaci贸n delictuosa, falsedad ideol贸gica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ileg铆timas y uso de bienes y servicios p煤blicos, decisi贸n que fue ratificada por la Sala Penal Segunda de la sede de Gobierno y ahora por el Tribunal Supremo de Justicia, Por la ma帽ana, el presidente Revilla inform贸 a los medios que "se trata de un recurso de casaci贸n m谩s admitido por la Sala Penal, y el pronunciamiento de fondo se ver谩 cuando se sortee la causa". Luego ratific贸 por segunda vez que "fue admitido y se proceder谩 conforme corresponda a la Sala Penal". M谩s tarde, el presidente de la Sala Penal, el magistrado 脡g眉ez, confirm贸 que el recurso de casaci贸n, el 煤ltimo en materia ordinaria, fue declarado inadmisible. "Por lo tanto, no puede presentar ning煤n otro, as铆 que la sentencia de 10 a帽os en su contra queda autom谩ticamente ejecutoriada". El abogado Tamayo dijo que a煤n hay recursos previstos en la norma. "脡g眉ez olvida que hay recursos constitucionales, a los que analizaremos recurrir". El documento, firmado por 脡g眉ez, y el magistrado Edwin Aguayo rechaza los recursos presentados por Zapata, y por otros implicados, y tambi茅n los que tramitaron los ministerios de Justicia y Presidencia, para ampliar la condena. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario