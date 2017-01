La DGAC autorizó el vuelo de LaMia de Bolivia a Colombia

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó el vuelo de la empresa LaMia días antes de que éste emprenda el viaje a Colombia, donde se estrelló el 28 de noviembre dejando 71 personas fallecidas. Según el documento publicado por El Deber, la autorización señalaba que la aerolínea podía operar el avión Avro- R85 con matrícula CP-2933 entre el 27 de noviembre, como fecha de salida del país, y el 29 de noviembre como plazo para retornar. Además, contempla a Cochabamba como aeropuerto de salida y a Viru Viru como aeropuerto alterno, y tenía como posibles destinos los aeropuertos de Sao Paulo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Foz de Iguazú (Brasil), Río Negro (Colombia), Bogotá (Colombia) y Chapecó (Brasil). La autorización está firmada por un funcionario cuyo nombre también aparece en varios documentos de la DGAC, entre ellos el que establece los requisitos para los vuelos que solicitan salir del país, detalla el matutino cruceño. La demanda El Gobierno de Bolivia acusó a la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) Celia Castedo Monasterio de autorizar el vuelo de LaMia. Ella se refugio de forma temporal en Corumbá, Brasil, por temor a la justicia boliviana. Desde ese país, y hace pocos días, negó tales demandas y afirmó que la DGAC es la encargada de autorizar los vuelos. Su abogado, Guido Colque, en una entrevista al programa A todo pulmón de Cadena A, declaró que el documento confirmaría la versión de Castedo. "La solicitud de ingreso y salida debe ser presentada a la DGAC, con un plazo no menor a las 48 horas, a diferencia del plan de vuelo que puede ser presentado cinco a 30 minutos antes", declaró. Incluso, consideró que "al parecer la DGAC tiene varios portavoces (...) y vienen de alguna manera protegiendo a esta institución. La investigación debería comenzar por la DGAC, que ha sido quien a autorizado el ingreso y salida" de la nave. Castedo dijo, desde Brasil, que hizo cinco observaciones al avión CP- 2933, que transportaba al club Chapecoense en una declaración a la Red Globo de Brasil y el matutino cruceño. En aquella oportunidad declaró que al día siguiente de la tragedia, cuando hizo un informe en el que detalló cada una de las observaciones, le pidieron que le hiciera cambios. "Me pidieron que mande por red interna un informe rápido explicando todo lo sucedido. Hice un informe que no era técnico, sino interno, dirigido a mi superior para que sepa lo que yo había hablado con el despachador el día anterior. Al recibir el documento, inmediatamente me dicen que modifique. Yo les contesté que no rehacía mi informe y que iba a dar el mismo informe con las observaciones porque esas eran mis funciones, de asesoramiento y servicio a los pilotos", aseguró. "La DGAC tiene inspectores las 24 horas y me gustaría que le pregunten a ellos por qué no impidieron el vuelo pese a las cinco observaciones. La DGAC es la única que puede detener un vuelo, nosotros solo recibimos el plan de vuelo", dijo durante la entrevista. Consultada por qué selló y firmó el plan de vuelo, Castedo aclaró que eso no significaba una autorización, sino que es parte de un protocolo que solo acredita la recepción del plan de vuelo y muestra quién estaba de turno. Razones por las que abandonó el país Acusada Castedo reveló que decidió salir de Bolivia porque en forma abusiva fue objeto de un proceso administrativo y que, además, el director regional de Aasana Santa Cruz la denunció sin haber sido escuchada y que gracias a Brasil goza de un refugio por un año, mientras tramita su asilo.

Informe En relación al informe preliminar de Aerocivil de Colombia responsabilizando a Aasana por dar luz verde al vuelo, Castedo respondió que las autoridades de ese país lo hicieron por falta de información y documentación seria, como las grabaciones entre el piloto y los despachadores.