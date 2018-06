Agrandar la foto + Twittear La Corte Internacional de Justicia de La Haya podría adelantar el fallo por la demanda marítima boliviana para el próximo mes, según el periódico El Mercurio de Chile, que cita fuentes del gobierno de ese país. Sin embargo, el excanciller boliviano, Javier Murillo, expresó que, siendo un trascendido, considera "poco probable, pero no imposible" que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adelante el fallo sobre la demanda presentada por Bolivia en abril de 2013. La publicación titulada "La Haya habría acelerado proceso para lograr consenso de demanda marítima y fallo podría ser adelantado para julio" dice: "Octubre o noviembre. Eran las perspectivas que manejaba el equipo chileno encargado de la defensa del país". Añade que incluso fuentes cercanas al mismo Tribunal habían advertido que era "imposible" que la decisión fuera antes del receso de verano, en agosto, debido a la carga de trabajo de los jueces. Sin embargo, "eso cambió recientemente de forma abrupta". La publicación señala que fuentes del Gobierno chileno expresaron que "existen grandes posibilidades que el fallo se adelante mucho más de lo esperado y ambos países sean llamados nada menos que el próximo mes de julio, justo antes del inicio del verano, en agosto". Razón fortuita El diario chileno explicó que una razón para acelerar el fallo de la demanda boliviana sostiene que "originalmente, en el calendario de La Haya estaba que la semana recién pasada iban a escuchar los alegatos orales de dos solicitudes de revisión de fallo pedidas por Malasia en las disputas sobre soberanía que mantiene con Singapur". Sigue: "Estos iban realizarse entre los días 11 y 18 de junio". Sin embargo, "a fines de mayo, Malasia le comunicó a la Corte su decisión de retirar ambos reclamos de apelación y le solicitó al tribunal retirar el caso de su lista de pendientes, lo que La Haya hizo al día siguiente". El pedido dejó al tribunal con casi tres semanas libres. El equipo chileno concluyó que el único caso pendiente con las fases escritas y oral terminadas es Bolivia versus Chile. "Lo que significa que desde el 11 de junio el tribunal se ha dedicado exclusivamente a buscar el consenso sobre la demanda de obligación de negociar" de Bolivia. El diario remarcó que "esto fue confirmado con fuentes que conocen el funcionamiento de la Corte, quienes explicaron que lo usual, en los jueces, es sacar adelante la mayor cantidad de tareas posibles antes del inicio de las vacaciones en agosto". En Bolivia El excanciller Javier Murillo dijo puede tratarse "sólo de un cálculo que hace una de las partes. Yo creo que es poco probable pero tampoco creo se vaya hasta noviembre u octubre". Siguió: "Me parece poco probable, pero no imposible, que pueda darse en julio", porque los jueces necesitan tiempo para formarse un criterio. Murillo añadió: "En todo caso, en la medida que se anticipe el fallo de la Corte, eso va a significar ganar tiempo para iniciar un proceso de negociación, porque creemos que el fallo difícilmente será contrario a la petición boliviana y que Chile se niegue a cumplirlo". "La Haya habría acelerado el proceso para lograr consenso de la demanda marítima" DATOS Evo estuvo en La Haya el 15 de junio. El presidente Evo Morales estuvo en La Haya el 15 de junio para coordinar el trabajo de respuesta a Chile sobre las aguas del Silala. El Canciller viaja por defensa del Silala. Ayer, el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, anunció que volverá a viajar a La Haya para una reunión el martes sobre el Silala. Expresidente de España aboga por el diálogo. El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero abogó por el diálogo entre Chile y Bolivia como la mejor vía de solución de las controversias. Presentación de alegatos. Bolivia presentó su demanda contra Chile el pasado 24 de abril de 2013. En tanto, en marzo de 2018, terminó de presentar sus alegatos. Existen varias opciones para el fallo en la CIJ. Hay varias opciones para el fallo de la CIJ, entre ellas que la demanda se desestime y otra que se admitida con una referencia al resultado. Bases de la demanda marítima boliviana. La demanda marítima boliviana pide que la CIJ declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar. PREOCUPACIÓN POR LOS VIAJES DE EVO A EUROPA La prensa chilena también expresó la preocupación que existe por los viajes del presidente Evo Morales a Rusia y China, dos países que tienen jueces en el Tribunal Internacional de Justicia. La anterior semana "Evo estuvo de gira por Países Bajos -donde está la CIJ-, Rusia y China, ambas naciones con jueces en la Corte", según El Mercurio. Por otro lado, luego de que se conociera por medio de trascendidos que la CIJ podría adelantar el fallo, el expresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, señaló que "ninguna Corte del mundo puede obligar a una nación a negociar su propio territorio". También lanzó críticas al Gobierno por descuidar el trabajo político diplomático. En tanto, Morales ha realizado una labor política-diplomática con líderes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario