La Paz: Autorizan la venta de 100 marcas de panetones

Agrandar la foto + Twittear La Alcald√≠a de La Paz autoriz√≥ la comercializaci√≥n de 100 marcas de panetones que cuentan con el registro sanitario otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), inform√≥ este jueves la intendenta municipal, Velma Vargas, en conferencia de prensa. "Son 100 empresas, entre grandes, peque√Īas y artesanales que se han acreditado con el correspondiente registro sanitario. Esta lista est√° actualizada hasta el 26 (de noviembre) en el entendido que en los siguiente d√≠as otras empresas van a actualizar su registro sanitario para estos productos de Navidad", explic√≥ la intendenta. A√Īadi√≥ que esta lista podr√≠a ser modificada y actualizada en los siguientes d√≠as con otras empresas que acreditar√°n su registro sanitario. Consejos Si va a comprar panetones tome en cuenta que deben cumplir cinco caracter√≠sticas. La primera es que deben tener una consistencia esponjosa¬† que al presionarlo debe volver a su estado original. Segunda, las frutas confitadas deben tener un color brillante y no opaco. Tercera, durante su conservaci√≥n y comercializaci√≥n no deben estar expuestos al sol. La cuarta caracter√≠stica es que el envase primario y secundario debe presentar la fecha de vencimiento y registro sanitario vigentes. Quinta, en el envase primario, secundario o etiqueta deben presentar la fecha de elaboraci√≥n y vencimiento del producto, datos de la empresa procesadora o importadora y el registro sanitario vigente. Lista de empresas Alexander Coffee Anapqui Arco Iris Aurelia Ben-Bos Ciudad del Ni√Īo Criollo Delicioso Don Fer Don Humberto D'onofrio El Dorado El Rey Extra (Ketal) Fundaci√≥n Alalay Gordito Boom Gustossi Irupana July Ketal, La Pampa La Esperanza La Favorita La Francesa La Sabrosa La Suprema Leo Nothmann Panader√≠a Letizia Mariel' s, Mariel ' s Premium Maxi Pan Pan Casero Pancris Pigalle Reposter√≠a Ramirez Rikos Panet√≥n Rivas San Gabriel San Javier San Luis Tecalim S.A. Toti Victoria's Ydeal Hipermaxi Bimbo Baker House Belen Bella Toscana CEAB De la Villa Bakery Dencker Pan Hogar IAFAL IMPASA La Colmena Nancy Ovoplus Pandore Pasteler√≠a y panader√≠a "El Hornito" PROALBO Supermercado Am√©rica UAB Zelada Delipan Horno Chuquisaca INPASEP Krecer Misky Simy P.I.P. Panader√≠a Monta√Īo Santa Clara Spigadeli Sucre La Cesta del Pan Litoral Lui II Pantojarse Pasteler√≠a Santa Anita Quinua Sur Samy Tomy Industrias Alimenticias Chambi Rodr√≠guez Junior San Juan Santiago IC Norte Bakels Mabel's Nelly Panader√≠a Dulce Hogar Panificaci√≥n del Oriente Victoria Escalante Estrada La Estrella del Sur La Lib√©lula Palamas Panificadora Santiaguito San Nicol√°s Tomasinho Viena FUENTE: AMN / GAMLP