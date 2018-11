La Paz y Santa Cruz las mÃ¡s beneficiadas con las viviendas sociales

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Con el objetivo de solucionar el d√©ficit habitacional que arrastra el pa√≠s, desde hace 12 a√Īos (2006-2017) el Gobierno puso en vigencia el programa de las viviendas sociales¬† que de acuerdo con la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda), hasta la gesti√≥n pasada se construyeron en el pa√≠s¬† 60.293 viviendas nuevas, se mejoraron o ampliaron 64.860 unidades y se repusieron por emergencia, especialmente por problemas clim√°ticos, 2.874, haciendo un total de 128.027 soluciones habitacionales. En este escenario La Paz y Santa Cruz son las principales regiones que se vieron beneficiadas con estos programas de viviendas, pues en la sede de Gobierno en el periodo mencionado se construyeron 14.032 viviendas, se mejoraron 6.771 y restituyeron 1.007, haciendo un total de 21.810 viviendas. Mientras que en Santa Cruz, la viviendas nuevas llegaron a 11.313, las modificadas a 10.299 y las repuestas por emergencia a 73, lo que hace un¬† total 21.685. Al respecto, Gonzalo¬†Rodr√≠guez, director de la Aevivienda, detall√≥ para llevar adelante el proyecto se realiz√≥ una inversi√≥n de¬† Bs 6.633 millones, de los cuales, beneficiando a m√°s de medio mill√≥n de personas y generando de forma directa 168.338 empleos¬† y 288.076 indirectos. Rodr√≠guez detall√≥ que en al actualidad hay seis programas de vivienda social, est√° el programa de proyectos de Vivienda Cualitativa, que tienen que ver con el mejoramiento de una propiedad que se encuentra en una situaci√≥n precaria. Seg√ļn la situaci√≥n de la vivienda y a la capacidad de pago del interesado la Aevivienda¬†dota de los materiales de construcci√≥n y hace la mejora de la vivienda a cr√©dito, subsidio o mixto desde Bs 35.000 ay Bs 135.000. El segundo proyecto es el de la Vivienda Nueva, es para aquellos que tienen un lote, para¬† ello la agencia destinar√° materiales para la construcci√≥n y permitir√° un financiamiento mediante un cr√©dito, subsidio o mixto y el monto de dinero destinado ser√° desde los Bs150.000 a Bs 245.000. ¬† La Vivienda de Atenci√≥n Extraordinaria, es para aquellas personas que tienen un ingreso de no m√°s de Bs 1.000, es un programa con un financiamiento de un 100% ¬† El programa de Viviendas de Desastres y Emergencias, esta dirigido para aquellas personas que perdieron su hogar por problemas clim√°ticos, entonces la agencia subsidia¬†¬†hasta¬† los¬† Bs 150.000, es una obra que se coordina con los gobiernos municipales. ¬† Programa para financiar la compra de un inmueble, est√°¬†dirigido para compra de un terreno o casa y una vez construido la agencia selecciona a quienes transferir√° el propiedad. ¬† Y el √ļltimo programa es el de las Comunidades Urbanas. Son casas familiares y multifamiliares¬†que la agencia ofrece, para que el interesado mediante un cr√©dito bancario a tasa de inter√©s social, se postule para poder adquirir la vivienda. ¬† En Santa Cruz se ofrece casas en la urbanizaci√≥n Papa Francisco (Warnes) a precios que oscilan los $us 25.300 y los $us 51.000 ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario