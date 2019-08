La Unodc no validarÃ¡ los mercados ilegales afines al MAS

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear 聽 El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en ingl茅s), Thierry Rostan, se帽al贸 ayer que no validar谩n los mercados ilegales de hoja de coca que instalaron en la ciudad de La Paz sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). "Si es ilegal por el momento no lo vamos a validar, si el Gobierno lo reconoce, entonces veremos ah铆 si vamos a hablar", sostuvo el alto funcionario de la Unodc, en la presentaci贸n del informe de destrucci贸n de drogas que se present贸 ayer en La Paz. A Rostan se le consult贸 sobre el funcionamiento de los mercados ilegales paralelos a los autorizados por la Ley 906, a lo que respondi贸 que mientras est茅n considerados fuera de la normativa no ser谩n validados por el ente de cooperaci贸n. Luego dijo que se trata de una discusi贸n que, en primera instancia, tendr铆a que ser solucionado entre el Gobierno y los productores. Rostan tambi茅n consider贸 que estos mercados no afectar谩n la cantidad de producci贸n de hoja de coca, tomando en cuenta que el modelo de Bolivia se basa en el control social y que hasta el momento ha dado resultados. Tras el conflicto con la Asociaci贸n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), desde fines de junio, en la zona de Chuquiaguillo se instalaron al menos tres puntos de venta ilegal, a los que se suma el que comenz贸 a funcionar en un hospital聽 -el Centro de Especialidades de Atenci贸n Integral Adepcoca ubicado en el barrio Villa El Carmen- que est谩 abierto desde inicios de este mes. La Ley General de la Coca 906, en su art铆culo 24, reconoce dos mercados autorizados, el de Adepcoca en Villa F谩tima (La Paz) y el de Sacaba (Cochabamba). "La cuesti贸n del mercado ilegal no tiene nada que ver con la producci贸n, en el n煤mero de hect谩reas de coca sembrada en Bolivia, ese otro mercado que se ha abierto veremos exactamente qu茅 futuro tiene", indic贸. El representante de la entidad se帽al贸 que sobre el tema no tiene mayor informaci贸n y no quiso emitir otros criterios al respecto. El viceministro de Defensa Social, Felipe C谩ceres, deslind贸 competencias y afirm贸 que la responsabilidad del control de los mercados de coca corresponde al Viceministerio de Coca y a la Direcci贸n General de la Hoja de Coca, dependientes ambos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El directivo de la Unodc asever贸 que ese organismo realiza en este momento dos estudios, el primero referido al rendimiento de la hoja de coca y el de la conversi贸n de coca a coca铆na. "Estamos avanzando r谩pidamente con estos estudios y el a帽o entrante tendremos los resultados. Va a ser nuevo", manifest贸. 聽 La Unodc espera recibir m谩s informaci贸n sobre la instalaci贸n de mercados ilegales para la venta de coca. 聽 PRESUMEN QUE HAY NUEVAS RUTAS El representante de la Unodc, Thierry Rostan, se帽al贸 que hay una disminuci贸n de las sustancias controladas incautadas y que una hip贸tesis es que hay nuevas rutas para el tr谩fico de drogas. "Se presume, son hip贸tesis, pero en efecto vemos que la disminuci贸n de las sustancias incautadas en Bolivia pueden darse por una raz贸n que puede ser por el control ejercido por las autoridades bolivianas sobre su territorio y en este caso los narcotraficantes se est谩n rearticulando y est谩n utilizando otras v铆as de tr谩nsito", dijo. La Unodc inform贸 que de enero a junio del 2019, la Felcn incaut贸 5.419 kg de coca铆na base, 3.008 kg de clorhidrato de coca铆na y 2.957 kg de marihuana para expendio. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario