La defensa de los bolivianos presentará nuevos recursos

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Son dos planes diferentes, pero se trabaja en paralelo. Lo jurídico no se descuida y se insistirá con dos vías alternativas para lograr la liberación de los nueve funcionarios bolivianos recluidos en Chile desde hace más de un mes. Lo diplomático está en cancha de Santiago, aunque la Cancillería de Bolivia instó a su homóloga chilena a resolver el conflicto. Mientras, en Iquique hoy se espera que la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, visite a los compatriotas en el penal de Alto Hospicio. El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Chile al amparo boliviano no bajó los ánimos del equipo legal. Es más, el abogado chileno Claudio Vila lo calificó como un reto más para llegar a la meta.

"El amparo es solo una de las alternativas que teníamos para la búsqueda de solución de esta situación judicial, pero el proceso sigue su curso, no ha finalizado y estamos trabajando en la defensa de los nueve compañeros, eso es importante que la comunidad lo tenga claro, seguimos trabajando", remarcó el abogado Vila. Mientras, su colega Roberto Celedón, desde Santiago, señaló que existe contacto con autoridades bolivianas para seguir en la defensa jurídica. Acotó que hay dos vías por delante y que el rechazo del amparo, si bien no era lo que se esperaba, no afectó a la estrategia. "Ahora puede proceder al menos dos cosas: solicitar que se revisen las medidas cautelares de prisión preventiva, y aportar elementos de pruebas y requerir diligencias probatorias a la Fiscalía a fin de esclarecer y desvirtuar las imputaciones formuladas en contra de los nueve funcionarios", detalló el abogado Celedón. En el primer caso se requiere la reprogramación de una audiencia, que por acuerdo de las partes fue suspendida el viernes. Hasta ayer, el equipo no había solicitado ni se había contactado con la Fiscalía de Pozo Almonte ni con la Aduana chilena para coordinar la fecha del caso. La vía diplomática



En lo diplomático existe un reclamo verbal a Santiago. El canciller Fernando Huanacuni, desde Nueva York, explicó que la estrategia para liberar a los nueve funcionarios se enfoca en lo jurídico y en lo diplomático.



"No renunciamos a ninguna de las vías, seguimos trabajando en toda la parte jurídica y en la diplomática, esperando siempre la conciencia de las autoridades chilenas", señaló Huanacuni desde Nueva York.



Mientras, el ministro de la Presidencia, René Martínez, imploró a la diplomacia chilena que resuelva este caso y recordó hechos similares de funcionarios chilenos que pasaron la frontera y fueron devueltos por negociación diplomática.



Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, resaltó que existen vías jurídicas en el exterior para denunciar este caso.

Por su parte, el opositor Doria Medina (UN) lamentó la situación de los detenidos y dijo que es parte las acciones fracasadas porque "el Gobierno no está actuando de la manera adecuada".