La ley no define hasta qué semana es factible el aborto por violación

Agrandar la foto + Twittear La interrupci贸n del embarazo producto de una violaci贸n practicado a una ni帽a, de 14 a帽os, en la maternidad Percy Boland a insistencia de la v铆ctima y de la familia, se enmarca en la sentencia constitucional 0206/2014, que da v铆a libre a este procedimiento legal para garantizar a las mujeres v铆ctimas de ultraje sexual a un acceso a un servicio de aborto seguro. Empero, el caso ha desnudado vac铆os legales y ha instalado de nuevo la pol茅mica porque la resoluci贸n del Tribunal Constitucional no aclara hasta qu茅 etapa de un embarazo es permitido el aborto. En este caso, se le practic贸 la interrupci贸n en la semana 26 de gestaci贸n, curso en el que el producto (feto) es completamente viable y muestra de ello fue que la criatura fue expulsada viva y ahora lucha por subsistir. Erwin Viruez, presidente聽del Colegio M茅dico de Bolivia, manifest贸 que el procedimiento para un aborto est谩 claramente definido por la ciencia m茅dica en todo el mundo y se puede dar m谩ximo hasta la semana 20 y con un producto menor a los 500 gramos de peso. "No puede ser aborto despu茅s de las 20 semanas. En estos casos (violaci贸n u otro inconveniente) se recomienda la interrupci贸n dentro de las ocho, 10 o 12 semanas", indic贸 Viruez, incr茅dulo con la noticia de que le hubieran practicado el aborto con su avanzado estado de embarazo. Laguna jur铆dica Antes, el art铆culo 266 del C贸digo Penal determinaba que cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violaci贸n, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicar谩聽sanci贸n alguna, siempre que la acci贸n penal hubiere sido iniciada. Punto seguido preve铆a que tampoco ser谩 punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no pod铆a ser evitado por otros medios, pero se帽alaba que, en ambos casos, el aborto deber谩 ser practicado por un m茅dico, con autorizaci贸n judicial. Ahora, la norma suprema corrigi贸 dicho art铆culo indicando que no ser谩 exigible la presentaci贸n de una querella, ni la existencia de imputaci贸n y acusaci贸n formal y menos sentencia para proceder a la petici贸n del aborto. "Hay una sentencia constitucional que determina que se lo debe hacer (el aborto), nadie puede excusarse. No hay ninguna resoluci贸n que diga hasta tal mes, queda a la sana cr铆tica de los m茅dicos, que deben manejar un protocolo", dijo Marisol Ortiz, jueza de la Ni帽ez y Adolescencia. El viceministro de Salud, 脕lvaro Terrazas, indic贸 que el C贸digo Penal derogado a insistencia de los m茅dicos contemplaba estos l铆mites. En este caso, prefiri贸 no opinar hasta informarse. Protecci贸n al beb茅 Rossy Valencia, directora de la Defensor铆a de la Ni帽ez y Adolescencia, aclar贸 que su despacho no interviene en casos de aborto porque la resoluci贸n constitucional da esa potestad directa a la v铆ctima o a los padres. Valencia indic贸 que el aborto se contrapone al C贸digo Ni帽o, Ni帽a y Adolescente, que reconoce al ser vivo desde el momento de la concepci贸n y anunci贸 que desde ahora velar谩 por la vida de esa ni帽a que acaba de nacer. "Al estar con vida, sus derechos deben ser protegidos. Si la madre quiso abortarla, quiere decir que esa beb茅 tendr谩 que pasar a un hogar del Estado. Esto nos deja muchas lecturas", dijo Valencia. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario