Larrea dice que dirigentes médicos son amedrentados

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que los dirigentes de los galenos son objeto de una persecución y amedrentamiento, debido a que recibieron cartas de parte de Impuestos solicitando información de su trabajo. "Nosotros vemos persecución que se está haciendo. La 'Renta' ha enviado cartas para solicitar informes de todos los presidentes (de colegios médicos)", dijo Larrea, al momento de expresar su sospecha de que estas peticiones surgen por "órdenes de arriba". En entrevista con el programa La Tarde en Directo de ERBOL, Larrea señaló que se les ha solicitado informe de todo lugar de trabajo de los representantes médicos. "Seguramente es una forma de amedrantar, de ir en contra de los dirigentes", dijo. Para Larrea, no es casual que se indague la situación impositiva de los dirigentes médicos justo después de que hubo un conflicto serio entre el Gobierno y los galenos. Lamentó que haya amedrentamiento en una país democrático: "los profesionales no tenemos derecho a hacer nada porque después te van a inventar cualquier cosa". Consultado sobre la denuncia de Larrea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el tema impositivo es de carácter administrativo y que podría caer sobre cualquiera, incluso el restaurante de la esposa de un ministro. Romero aseguró que no se trata de una decisión política.