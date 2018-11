Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental y l铆der sindical af铆n al MAS en Santa Cruz, Rolando Borda Padilla se libr贸 de un proceso penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la Fiscal铆a anticorrupci贸n determin贸 que YPFB-Transporte -donde goza de una declaratoria de comisi贸n sindical- no fue nacionalizada ni est谩 registrada como un bien del Estado, de acuerdo al documento a la que tuvo acceso Erbol en fuentes de la empresa estatal. La resoluci贸n de rechazo tambi茅n beneficia al gerente general de YPFB-Transporte Cristian Inchausti Sandoval, quienes fueron denunciados por el diputado opositor Tom谩s Monasterio por haber utilizado el 28 de septiembre de 2015 movilidades para el acarreo de funcionarios de esa empresa a una concentraci贸n de ind铆genas que llegaron a la ciudad de Santa Cruz. La denuncia fue planteada el 9 de octubre de 2015 y reci茅n el pasado 29 de octubre, luego de casi tres a帽os,聽 la Fiscal Anticorrupci贸n Mabel Andrade notific贸 al denunciante con el rechazo, donde argumenta que YPFB-Transporte no pertenece ni fue registrado como patrimonio del Estado, sino como dominio privado. La fiscal se帽ala que tanto Cristian Inchausti como Rolando Borda son empleados de la sociedad an贸nima "por lo que no tendr铆an la calidad de servidores p煤blicos" para ser procesados en base a ley 04 de Lucha Contra la Corrupci贸n. La autoridad fundamenta su rechazo en la Matr铆cula de Comercio extendida por Fundempresa, en el certificado del Padr贸n Nacional de Contribuyentes que lo tienen registrado como sociedad an贸nima, es decir, una persona jur铆dica con derecho privado, con matr铆cula N掳 14.200 que tiene como actividad聽 el sector hidrocarbur铆fero聽 en Bolivia y en otros pa铆ses. El pasado 11 de octubre de 2018, con similar argumento el juez 3ro de Instrucci贸n Penal y Anticorrupci贸n Carlos Mart铆n Camacho Ch谩vez de Santa Cruz, anul贸 un proceso penal contra el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Marcos Melgarejo, porque la nacionalizaci贸n de AIR BP-Bolivia SA ABBSA, no se concret贸 tal como dispuso el Decreto N掳 111 del 1 de mayo de 2009. Melgarejo present贸 documentaci贸n en sentido que la empresa YPFB-Aviaci贸n no pertenece al Estado y de esa manera anul贸 un juicio por uso indebido de bienes del estado y corrupci贸n p煤blica,聽 al haber utilizado una movilidad para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz En este segundo caso, Monasterio acus贸 a Rolando Borda en su calidad de trabajador de YPFB-Transporte, de haber utilizado una vagoneta para reforzar la movilizaci贸n de los ind铆genas que ped铆an a la gobernaci贸n modificar la distribuci贸n de regal铆as departamentales. Sin embargo la Fiscal铆a luego de tres a帽os de investigaci贸n concluy贸 que dicha empresa, que el gobierno lo presenta como nacionalizada, no tiene esa categor铆a jur铆dica. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario