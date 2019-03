Ley crea Gestora de Procesos para custodiar pruebas y grabar audiencias

Fotografia: Opini√≥n Agrandar la foto + Twittear El proyecto de Ley de Abreviaci√≥n Procesal Penal crea una Oficina Gestora de Procesos, que se encargar√° de varias tareas como el registro digital de las audiencias, la custodia de las pruebas, las notificaciones y la remisi√≥n de mandamientos, entre otras responsabilidades. La norma ser√° tratada esta tarde por la C√°mara de Diputados y tiene el objetivo de eliminar la retardaci√≥n de justicia y agilizar los procedimientos judiciales, ya que, seg√ļn datos oficiales, en Bolivia existen 19.161 personas privadas de libertad, de las que el 68% son detenidos preventivos, sin sentencia. El proyecto de ley en su art√≠culo 56 bis establece que la Oficina Gestora de Procesos es una instancia de car√°cter administrativo que dar√° soporte t√©cnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar y favorecer el acceso a la justicia. Este despacho tendr√° al menos nueve funciones: organizar la agenda judicial en el sistema inform√°tico; notificar a las partes, testigos y peritos; remitir los mandamientos emitidos por los jueces; sortear la asignaci√≥n de causas nuevas; sortear a un juez tras la excusa o la recusaci√≥n; coordinar con la Polic√≠a, Fiscal√≠a, R√©gimen penitenciario, jueces para asegurar las audiencias; garantizar el registro digital √≠ntegro y fidedigno de todas las audiencias y resoluciones; supervisar y consolidar la informaci√≥n estad√≠stica sobre las causales de suspensi√≥n para su remisi√≥n al Tribunal Supremo de Justicia y Magistratura, adem√°s de otras establecidas en el reglamento. Esta oficina ya fue propuesta en el C√≥digo del Sistema Penal,¬† promulgado en diciembre de 2017 y abrogada en enero de 2018 tras un largo conflicto. En¬† esta norma ten√≠a el nombre de¬† Oficina Gestora de Audiencias y cumpl√≠a pr√°cticamente las mismas funciones. En el actual C√≥digo Penal, las funciones de la instancia eran realizadas por los secretarios y los polic√≠as. En su momento, la Asociaci√≥n de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol) rechaz√≥ la instalaci√≥n de c√°maras de seguridad en las audiencias bajo el argumento de que el registro vulneraba el derecho a la privacidad. La primera vicepresidenta de la C√°mara de Diputados, Susana Rivero, confirm√≥ que la gestora¬† va a ordenar las notificaciones, la custodia de las pruebas y todo el sistema de notificaciones y de registro audiovisual de las audiencias. Por otra parte, la norma tambi√©n establece que un juez podr√° tomar un caso de violencia intrafamiliar y tambi√©n llevar un proceso de divorcio y separaci√≥n de bienes sin necesidad de cambiar de juzgado o enviarlo a un juez de familia. El presidente de la C√°mara de Diputados, V√≠ctor Borda, explic√≥ que √©sta ser√° una de las modificaciones que se introducir√°n hoy al proyecto de ley. "Los jueces van a asumir una triple competencia. Es decir, que una persona que denuncie por infracci√≥n intrafamiliar o contra la mujer podr√° solicitar que el mismo juez conozca el proceso de divorcio y separaci√≥n de bienes, esto significa que no se vuelva a re victimizar a la v√≠ctima, que no vaya en una especie de odisea pidiendo justicia al fiscal, al juez en materia, al penal, o al de materia de familia", dijo. ¬† PROPONEN AMPLIAR PENA POR HOMICIDIO El presidente de la C√°mara de Diputados, V√≠ctor Borda, dijo que esta instancia modificar√° el proyecto de ley original para incluir la ampliaci√≥n de la pena privativa de libertad por el delito de homicidio hasta 25 a√Īos. La autoridad explic√≥ que la propuesta ser√° que este tipo penal tenga un castigo m√≠nimo de 10 o 15 a√Īos y un m√°ximo de 25 a√Īos de c√°rcel, para evitar que los fiscales manejen a su antojo y usen como un elemento de negociaci√≥n la actual pena m√≠nima por este delito, que es de 5 a√Īos. El actual C√≥digo Penal, en su art√≠culo 251, se√Īala que la pena m√≠nima de c√°rcel por homicidio es de 5 a√Īos y el m√°ximo de 20, y si la v√≠ctima es ni√Īo o ni√Īa es de 10 a 25 a√Īos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario