Fotografia: GAMLP Agrandar la foto + Twittear El alcalde de La Paz,  Luis Revilla,  presentó ayer el prototipo del bus subalimentador, que estará destinado para trepar las laderas e ingresar a curvas estrechas. El motorizado, que es llamado por algunos ciudadanos como "Pumita",  será sometido a 57 pruebas. 



"Hace algunos d√≠as ha arribado a nuestra ciudad nuestro bus subalimentador. ¬†Es ¬†el bus m√°s peque√Īo que tenemos en la familia de La Paz Bus y que a pesar de ¬†su tama√Īo tiene la misma capacidad de pasajeros que nuestro PumaKatari. Es un bus que reci√©n ha llegado a nuestra ciudad, debe pasar un conjunto de pruebas de car√°cter t√©cnico", dijo la autoridad edil. La empresa china King Long es fabricante de los buses. Est√° representada en La Paz por DICSA Bolivia. Revilla indic√≥ que el veh√≠culo ser√° sometido a 57 pruebas y de tener "alg√ļn ajuste", "se puede encargar la fabricaci√≥n de los restantes 37 buses", agreg√≥ la autoridad. De las 57 pruebas, la autoridad edil dijo que 40 son para verificar el rendimiento mec√°nico y energ√©tico del bus. A√Īadi√≥ que ¬†las restantes 17 servir√°n para comprobar que los accesorios electr√≥nicos est√©n funcionando de manera adecuada. "(A la empresa) no le toma mucho fabricar los 37 buses restantes, puede fabricar como 60 por d√≠a, pero el trayecto desde China hasta la ciudad de La Paz es lo que tomar√° seguramente entre tres meses, aproximadamente. De tal manera que tendremos los buses aqu√≠ en abril o mayo eventualmente", dijo. La verificaci√≥n cient√≠fica de las pruebas realizadas, sobre todo para la validaci√≥n del torque y potencia del tren motriz, se llevar√° a cabo en el dinam√≥metro del Instituto de Investigaciones Mec√°nicas y Electromec√°nicas de la Universidad Mayor de San Andr√©s (UMSA), instituci√≥n con la que la Alcald√≠a ¬†tiene un convenio. Este bus mide aproximadamente nueve metros de largo, un par de metros menos que el PumaKatari. Seg√ļn la comuna, este bus est√° fabricado espec√≠ficamente para llegar a las v√≠as con pendientes pronunciadas y curvas estrechas a las que el bus alimentador, por su dimensi√≥n, no puede llegar. Tiene la capacidad de transportar hasta 55 pasajeros. Al igual que el PumaKatari, este bus edil ¬†est√° equipado con todas las comodidades y dispositivos de accesibilidad ¬†y ¬†asientos preferenciales para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y ni√Īos. En cuanto a la parte t√©cnica, el bus viene equipado con un motor Cummins de fabricaci√≥n inglesa, seg√ļn una nota de prensa.