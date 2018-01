Lluvia azota a Yacuiba y Senamhi lanza alerta para 6 dptos.

Fotografia: Agencias / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El municipio de Yacuiba se declaró en emergencia ante la inundación que provocaron las lluvias registradas desde el pasado viernes. En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta naranja en seis departamentos por lluvias y tormentas eléctricas desde mañana hasta el viernes 2 de febrero. El temporal también se sintió en Beni. Al menos 4 mil familias están afectadas en las provincias de San Javier, San Andrés, Baures y Huacaraje. La Policía se declaró alerta ante cualquier emergencia. En Chuquisaca también se registraron problemas en algunos municipios como es el caso de Tarvita. El Gobierno municipal de Yacuiba, mediante un comunicado, ordenó la habilitación de establecimientos educativos, casas comunales y campos deportivos que no hayan sufrido daños como albergues provisionales debido a que varias las calles y viviendas quedaron anegadas. A través de la unidad de prensa Trinacional del proyecto Gran Chaco, advirtieron sobre la posibilidad de desbordes y desmoronamiento de barrancas, una vez que el río Pilcomayo superó la alerta de tres metros. "Debe mantenerse estado de alerta y retirar animales, colmenares, bienes móviles de las zonas inundables y de las proximidades de las barrancas", señala el parte. En tanto, el viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru, llegó hasta ese municipio para dar paso a la instalación del Centro de Operaciones Conjuntas (COC) en el coliseo 15 de Abril ubicado en el barrio Americano, con el objetivo de coordinar las acciones de auxilio y prevención. Puntualizó que las actividades serán coordinadas entre el Gobierno nacional, regional y municipal, con el apoyo del Ejército y la Policía. "Estamos para atender a esta emergencia con nuestras instituciones locales, pero si sobrepasa su capacidad, el Gobierno nacional estará presente con todas las unidades que se movilizan para este tipo de eventos", declaró a El Chaco Informa. El asesor general de la Gobernación de Tarija, José Luis Gandarillas, indicó que el municipio más afectado de esa región, debido a las fuertes lluvias, es Yacuiba. "La zona urbana ha sido la más afectada por el tema de los desbordamientos de la Quebrada Internacional de la zona de Pocitos. Indicarles también que en la zona rural ha habido inundación y afectaciones mínimas. Hay algunos derrumbes en el tema de casas en la parte del barrio África", señaló. Asimismo, la autoridad departamental afirmó que en Caraparí hubo afectaciones en las carreteras aledañas. En Yunchará, terrenos dañados y San Juan de Loro algunos derrumbes. Empero, en Villa Montes y Bermejo no se pudieron registrar perjuicios, puesto que la crecida de los ríos está entre los márgenes de seguridad. Más recursos El viceministro Bru expresó que además de reactivar los proyectos del drenaje pluvial y urbano en la ciudad de Yacuiba, existe el compromiso para gestionar recursos desde el nivel central del Estado y construir mejores defensivos, que brinden mayor seguridad en los cerca de 17 kilómetros de ribera que se tienen en las Quebradas Internacional y Sausalito. "El Gobierno regional nos informó que ya tienen listo ese proyecto, por lo tanto, lo presentaremos a nuestro presidente para evaluar la capacidad de financiamiento", indicó Bru. También se registró perjuicio en la carretera Villamontes-Tarija, la cual fue obstruida por un derrumbe que impidió el paso de los vehículos. En pasado días, se registraron desbordes e inundaciones en varias zonas de Santa Cruz y en el norte de La Paz. UNA PERSONA MUERE TRAS LA CAÍDA DE MURO Aproximadamente a las 6:00 de ayer se registró la caída de un muro de adobe de una propiedad privada colindante con una vivienda precaria ubicada entre la final avenida Zarzuela y calle Escudero de la zona Vino Tinto (La Paz), que cobró la vida de una persona de la tercera edad, informó la Alcaldía de La Paz. El responsable de la Base Bravo Norte, Santiago Apaza, indicó que el hecho sucedió a causa del humedecimiento de la pared de adobe que a la vez funcionaba como muro de contención de la pequeña construcción afectada. Los vecinos informaron que se trata de un hombre de 60 años que tiene dos hijos que viven en Santa Cruz. RÍO PILCOMAYO, A PUNTO DEL DESBORDE El nivel de agua en Villamontes a las 10:15 horas de ayer por la mañana era de 3,32 metros con proyección a crecer, el cuál superó el nivel de alerta de 3 metros. Existen probabilidades de que en las próximas horas se produzcan desbordes y desmoronamientos de barrancas en la costa del río, por lo que las autoridades recomiendan mantener un estado de alerta y retirar animales, colmenares, bienes móviles de las zonas inundables y de las proximidades de las barrancas. La carretera Villamontes-Tarija también fue obstaculizada por un derrumbe registrado ayer en horas de la mañana. DECLARAN ALERTA AMARILLA EN SEIS DEPARTAMENTOS Según el anuncio del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el aviso de alerta meteorológica se extiende a los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y el Beni. Según esa fuente, en Tarija las lluvias y tormentas eléctricas afectarán a las provincias Gran Chaco, Arce, O'Connor, Cercado y Méndez; y en Chuquisaca a las regiones de Luis Calvo, H. Siles, Sur Cinti, Nor Cinti, Azurduy, Tomina y Boeto. En Cochabamba afectará a las provincias Carrasco y Chapare; sin embargo, también se presentaron problemas en los municipios del valle alto y la zona sur de la ciudad. En Santa Cruz, a las regiones de Cordillera, Vallegrande, Florida, Caballero, Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban y Guarayos. En Beni afectará a las provincias de Moxos, Marban, Cercado, Ballivián y Sur de Mamoré; y en el departamento de La Paz a las regiones que se verán afectadas son: Sur Yungas, Caranavi, Larecaja, Muñecas, Saavedra y Franz Tamayo.