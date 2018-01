Lluvia causa estragos en Santa Cruz y crecida de ríos pone en alerta 5 zonas

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Las intensas lluvias que desde la noche del lunes cayeron en diferentes partes del país repercuten en la crecida de algunos ríos de los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, siendo en este último en el que, hasta el momento, se reportan mayores consecuencias. Mientras en la zona rural el aumento del nivel de los ríos amenaza con incrementar la cantidad cultivos de soya y arroz inundados, en la zona urbana se lamenta la muerte de dos personas y la desaparición de una. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a través de un comunicado emitido ayer, declaró alerta naranja por el ascenso del nivel del agua de 19 ríos ubicados en dichos departamentos. Esta declaratoria, en la mayoría de los casos, permanecerá desde el 2 hasta el 8 de enero. La crecida del río Yapacaní fue uno de los casos más complejos porque implicó el cierre de la ruta que une Santa Cruz con Cochabamba a la altura del puente que lleva el mismo nombre. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con la Policía, determinó cortar el tránsito de vehículos durante algunas horas de la tarde de ayer, no obstante, todo retornó a la normalidad cuando el nivel del agua descendió. "Los puentes La Amistad, Yapacaní e Ichilo (Santa Cruz) se encuentran transitables. Supervisores y personal técnico se encuentran desplazados ante cualquier eventualidad. Se recomienda circular con precaución", dice un comunicado de la ABC. Pero el efecto de la prolongada lluvia fue más trágico en la capital cruceña, donde se confirmó la muerte de dos personas y la desaparición de una. El primer deceso ocurrió en la zona de Los Lotes (zona sur), donde una persona de sexo masculino de unos 40 años fue encontrada muerta en horas de la madrugada con indicios de haber sido arrastrado por el agua de un canal colapsado. El comandante departamental de la Policía, Rubén Suárez, informó que dicha persona aún no fue identificada y que, aparentemente, se trataría de un indigente que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. La autoridad confirmó que el hombre murió ahogado. La otra víctima fatal es una mujer de 65 años de edad identificada como Célida Cesarí Ereni, quien falleció a causa de un paro cardiaco al ver que su casa, ubicada en el barrio Carmen Zabala, había quedado inundada por la lluvia. Fátima Herrera, hija de la víctima, lamentó que ninguna autoridad del municipio ni de la Policía hubiera acudido a sus incesantes llamados para auxiliar a su madre que murió minutos después de llegar en un taxi al hospital San Juan de Dios. Por otro lado, diferentes unidades de rescate continúan en la búsqueda de un joven de 28 años identificado como Rubén Darío Sánchez, quien al promediar las 5:00 horas del martes cayó a un canal de drenaje mientras pretendía cruzar un puente peatonal ubicado en la avenida Nuevo Palmar. El Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) reiniciará la búsqueda hoy a partir de las 5:00 horas. Daniel Quispe, de 22 años, quien acompañaba a Sánchez, informó que ambos habían consumido bebidas alcohólicas y que pretendían retornar a sus domicilios. Los daños ocasionados por la lluvia se vivieron en todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero sobre todo en ocho de los 15 distritos, los que se encuentran más alejados. La Alcaldía declaró alerta roja y emergencia municipal con la finalidad de disponer de recursos necesarios para atender a los vecinos afectados. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo ayer por la tarde una reunión con autoridades municipales y comprometió colaborar con maquinarias y personal. Mientras que el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral de una hora en el ingreso y salida de los funcionarios de entidades públicas, además instruyó al sector privado hacer acuerdos entre partes. DEFENSA CIVIL CUENTA CON BS 15 MILLONES El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, dijo que cuenta con un presupuesto de 15 millones de bolivianos para atender emergencias humanitarias por fenómenos climáticos, a parte de los recursos de los municipios y gobernaciones. Explicó que las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron inundaciones en el municipio de Villazón, en Potosí, y en los distritos de Santa Cruz, Yapacaní y Porongo. Cabrera señaló que aún se están evaluando los efectos de las inundaciones y se espera un informe oficial para las siguientes horas. Explicó que el Viceministerio está haciendo seguimiento de las precipitaciones y el comportamiento de los ríos. PRONOSTICAN MÁS LLUVIAS EN COCHABAMBA Según el Senamhi, para hoy en Cochabamba se tiene previsto chubascos aislados en el altiplano y en el eje metropolitano, además de lluvias durante todo el día en el trópico. El jueves, el altiplano tendrá cielos poco nubosos, al igual que los municipios de los valles. En el trópico se pronostica cielos nubosos y poca lluvia. El viernes, el clima mejorará en todo el departamento. En cuanto a temperatura, en la Llajta hoy se prevé una mínima de 12 grados centígrados y la máxima de 27 grados, al igual que el jueves. El viernes, el clima subirá hasta un máximo de 30 grados con una mínima de 15 grados. REPORTAN CRECIDAS EN SIETE RÍOS DE COCHABAMBA Las intensas lluvias registradas entre la noche del lunes y la mañana del martes provocaron la crecida de siete ríos que atraviesan el Chapare, informó ayer el gerente de la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba, Víctor Cadima. Sin embargo, no se registraron inundaciones ni afectaciones a cultivos y se espera que las aguas bajen su nivel durante las próximas horas. Según Cadima, los afluentes afectados fueron los ríos Sajta, Eterazama, Ichoa, Chimoré, Espíritu Santo, San Mateo e Ichilo. Asimismo, Cadima indicó que los ríos no se desbordaron y no se registraron afectaciones materiales en cultivos y poblaciones hasta el momento. Por otra parte, señaló que la carretera al oriente del país se mantuvo transitable sin mayores problemas. "El agua va a bajar en las próximas horas si no llueve en Trinidad porque se drena rápido por la dimensión de los ríos", precisó Cadima. Finalmente, indicó que las autoridades municipales del trópico se mantienen alerta ante cualquier eventualidad por la temporada de lluvias en la zona. 2.600 HECTÁREAS DE CULTIVOS DE SOYA QUEDAN BAJO EL AGUA Al menos 2.000 hectáreas de soya sembradas para la campaña de verano quedaron bajo el agua por las constantes lluvias en los municipios de Santa Rosa del Sara y San Pedro, al igual que otras 600 hectáreas que estaban listas para cosechar, informó Deysi Choque, secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado.

Indicó que la preocupación de los productores en esas zonas es aún mayor porque persiste el riesgo de posibles riadas a raíz de las lluvias de ayer. Choque dijo que gestionarán la declaratoria de emergencia en esos municipios para colaborar a los productores afectados que, incluso, pueden quedarse sin completar la siembra por las inundaciones en los campos agrícolas. Arroz El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Luis Reyes, informó que los cultivos de arroz en Santa Rosa fueron inundados por el agua. Sin embargo, dijo que esto es de mucho beneficio para el grano, que es capaz de triplicar su rendimiento bajo esas condiciones. En este sentido, pronosticó rendimientos superiores al promedio de 3 toneladas por hectárea.