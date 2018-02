Lluvias afectan a 17.000 familias; Zongo y Guanay son las zonas más complicadas

Fotografia: Alcaldía de La Paz Agrandar la foto + Twittear Las intensas y persistentes lluvias afectaron a la fecha a 17.000 familias en Bolivia, informó hoy el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien señaló que las zonas más complicadas se encuentran en Zongo y Guanay, en el departamento de La Paz. "A nivel nacional las lluvias dejaron un saldo parcial de 17 mil familias afectadas y 337 viviendas destruidas, y los propietarios de muchas de ellas ya están aplicando para el Plan de Vivienda Solidaria", dijo en entrevista con Bolivisión. Zavaleta explicó que en el caso de Guanay, donde ayer la crecida del río Mapiri dejó 1.200 familias afectadas, aún no se cuantificaron los daños, mientras que en Zongo "no hay forma de ingresar (por tierra) para llevar ayuda". Manifestó también que en Oruro se registraron inundaciones y la población de Chipaya es la más afectada, aunque ya se envió "ayuda" y se trabaja en el lugar. La autoridad agradeció las campañas solidarias que permiten sostener la ayuda en los municipios afectados y recordó que los efectos de La Niña se prolongarán hasta marzo. Indicó que la posibilidad de declarar desastre nacional "no está descartada", aunque aún existe la capacidad para atender la emergencia con los tres niveles de gobierno. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario