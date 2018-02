Lluvias arrasan hasta 33 mil hectáreas de cultivos

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear A casi dos semanas de intensas precipitaciones pluviales en varias regiones del país, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, confirmó ayer que producto de las inundaciones quedó afectada un área de al menos 33.000 hectáreas de cultivos de alimentos, en 29 municipios de cinco departamentos. "En total estamos hablando de 29 municipios que nos han alertado ya, aproximadamente 8.000 familias han sido afectadas y son 33.000 hectáreas de cultivos", dijo la autoridad en conferencia de prensa. Asimismo, el primer mandatario, Evo Morales, que se trasladó hasta el lugar del desastre en Potosí, confirmó la muerte de una persona en el municipio de Cotagaita, a consecuencia de las riadas. Anunció que se reunirá con los ministros para generar políticas destinadas a atender a las familias productoras afectadas. Declaró a la radio estatal Patria Nueva que el Gobierno dispuso cuatro toneladas de ayuda para atender los requerimientos de los afectados, quienes serán instalados en albergues temporales y prometió que luego se les construirá viviendas Miembros de Bomberos y de las Fuerzas Armadas trabajan no solamente en la ayuda a los afectados, sino en el reforzamiento de los contenedores levantados para evitar mayores desbordes. El senador Edwin Rodríguez (UD) presentó un proyecto de ley para que se "declare emergencia" en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni, por los desastres causados por las lluvias y las riadas. "Presentamos el proyecto de ley en el Senado para que se declare emergencia en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Beni, especialmente por lo que sucedió en Tupiza, que ha desnudado que no estamos preparados para reaccionar rápidamente", dijo. Según publicó la agencia ANF, Rodríguez cree necesario que el Gobierno nacional declare emergencia en esas regiones y disponga el desembolso de recursos económicos para la atención de las familias damnificadas. "El Gobierno nacional debe autorizar el inmediato desembolso de recursos económicos para desarrollar políticas públicas, para resarcir daños, además de la reconstrucción de viviendas y aplacar los desastres", sostuvo el legislador de oposición. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario