Fotografia: Edwin Apaza/ Erbol Agrandar la foto + El Magisterio dará "dura batalla" a la jubilación masiva de maestros que pretende realizar el Ministerio de Educación, anunció el dirigente de los maestros de El Alto, Alex Morales. El conflicto surge después de que autoridades de Educación instruyeron "invitar" a los profesores de más de 70 años de edad a que se jubilen, y ocupar esos puestos mediante compulsa. El Magisterio considera que no se puede forzar a que los profesores se jubilen "como si fueran una persona inservibles". Además denuncia que las rentas de vejez son bajas y  no garantizan una vida digna. Afirmó que sólo en El Alto ya se tiene un registro de unos 500 profesores que tendrían que jubilarse con esa disposición. El Ministerio de Educación basa las "invitaciones" a jubilarse en el artículo 75 del Reglamento de Escalafón Nacional del Servicio de Educación, que permite retirar del servicio activo a maestros "que hubieran llegado a los 60 años de edad, quienes deberán acogerse obligatoriamente al beneficio de la jubilación, salvo casos excepcionales". Sin embargo, los instructivos del Ministerio apuntan a que se debe "invitar" a jubilar a los maestros que tengan más de 70 años. La entidad señaló que existen 1.010 profesores en esa categoría. El dirigente Morales rechazó que la jubilación obligatoria sea legal y anunció que este viernes habrá una reunión en que se definirá medidas de presión al respecto.