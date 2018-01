Magistrados asumen cargos en medio de debate de legitimidad

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Los 52 magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional juraron a sus cargos ayer en la ciudad de Sucre, en el acto el nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda Terán, admitió que uno de los desafíos de los nuevos tribunos es revertir la poca legitimidad con la que asumen sus funciones. "Poca independencia, corrupción, falta de transparencia y retardación de justicia son el común denominador de los cuestionamientos de la población hacia el sistema de justicia (...). Nos toca revertir la poca legitimidad con la que hoy estamos asumiendo nuestras funciones, las elecciones judiciales se han desarrollado en medio de un contexto difícil", admitió el nuevo miembro del TSJ. A la vez, manifestó que uno de las tareas a cumplir es devolver la certeza a la población de que existe seguridad jurídica, que no esté sumida en hechos de corrupción y no dé lugar a interpretaciones que deslegitimen su accionar. INDEPENDENCIA CUESTIONADA A la vez, la autoridad electa señaló que trabajarán de manera coordinada con el Órgano Legislativo y Ejecutivo, pero que eso no quiera decir que exista dependencia de un órgano a otro, por lo que garantizó que el Órgano Judicial se desenvolverá en el marco de la independencia. "La independencia no se pide, se ejerce, y ese ejercicio tenemos que hacerlo dentro de estas cuatro paredes, aquí no puede caber la influencia política, no puede caber la influencia de los grupos de poder económico ni la influencia afectiva", resaltó Miranda. No obstante, minutos después, el presidente Evo Morales reivindicó la legitimidad de las autoridades posesionadas y recordó que en el pasado los partidos políticos cuoteaban los cargos en las máximas instancias judiciales, incluso Estados Unidos ponía a sus candidatos. "Con seguridad es una enorme responsabilidad. Más bien deben ser bien honrados, bien comprometidos, ustedes son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para (impartir) justicia", sostuvo Morales en el acto. GESTIÓN DEFICIENTE La gestión de los magistrados salientes estuvo marcada por denuncias de corrupción, pugnas internas, retardación de justicia incluso algunos llegaron al fanatismo de declararse admiradores del Presidente. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Jorge Von Borries, a nombre de las autoridades salientes, dijo que cumplieron con su trabajo y que sus sucesores tendrán mayores instrumentos legales para desarrollar una mejor gestión. POSESIÓN Fueron posesionados los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), quienes fueron electos en los comicios del 3 de diciembre pasado. El acto se desarrolló en las instalaciones del TSJ, en la ciudad de Sucre, el presidente Evo Morales presidió el juramento de los 52 nuevos magistrados, la mayor parte de ellos hicieron la señal de la cruz a la hora de ser posesionados. CON LOS DOS PUÑOS Empero, el magistrado al Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro Rasguido, levantó los dos puños, fue ovacionado por los sectores sociales afines al Gobierno que se hicieron presentes en el evento. Aro fue viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC), pasó por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha sido asesor en la Asamblea Legislativa, desempeñó funciones en el Ministerio de Gobierno y fue asesor jurídico en la Alcaldía de Chayanta. Este panorama se repitió afuera de las instalaciones del TSJ, los nuevos consejeros y magistrados recibieron felicitaciones de los simpatizantes, familiares y miembros de movimientos sociales. Se observó pancartas de apoyo, una de ellas decía "Dr. Marco Jaimes el poder vecinal de Oruro está contigo". Incluso se les impuso guirnaldas a la mayor parte de los flamantes magistrados. PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS En tanto, los asambleístas de oposición advierten que estas nuevas autoridades sólo profundizarán la crisis de la justicia en el país, aseguraron que estos actos evidencian que el país está en el camino de Venezuela, donde el Gobierno pretende manipular a las nuevas autoridades. "La justicia está podrida y con la posesión de estas nuevas autoridades la situación se agravará, porque el grupo de poderosos del Gobierno no quiere soltar el poder y le conviene que la justicia continúe sumida en esa crisis", argumentó el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD). Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario