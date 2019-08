Marcha por Tariquia llegarÃ¡ el martes a Tarija

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La marcha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariqu√≠a (Rnfft), que ya recorri√≥ 86 kil√≥metros, llegar√° ma√Īana a Tarija. Ese d√≠a se prev√© la realizaci√≥n de un cabildo en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, para demostrar el rechaz√≥ que existe al ingreso de las empresas petroleras al territorio del √°rea protegida. A los pobladores de comunidades dentro de la Rnfft no les preocupa las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, quien calific√≥ de una acci√≥n pol√≠tica a la marcha, que realizan desde el mi√©rcoles 14 de agosto. Yeni Meza, vicepresidenta del Comit√© de Defensa del √°rea protegida, manifest√≥ que la marcha no tiene color pol√≠tico y solo es una defensa a la reserva para que no se destruya la 'madre tierra' y una transnacional petrolera no explote un recurso natural no renovable. "No queremos que nos dejen aguas contaminadas por petr√≥leo y nos obliguen a migrar de nuestras comunidades", dijo Meza. Adem√°s, los pobladores buscan la anulaci√≥n del contrato petrolero firmado con Petrobras, que le autoriza el ingreso al √°rea de San Telmo para perforar el pozo Domo Oso X1. La semana pasada, el ministro S√°nchez dijo que "desde el anuncio de los proyectos, en Tariqu√≠a, no ha habido ning√ļn tipo de actividad petrolera en las √°reas San Telmo y Astillero, por lo que no existe raz√≥n alguna de la marcha, que a todas luces responde a intereses pol√≠ticos". DDHH apoya la acci√≥n La Alianza de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se pronunci√≥ a trav√©s de las redes sociales para manifestar su apoyo a los marchistas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario