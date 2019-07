MÃ©dicos: Arenavirus no estÃ¡ controlado y anuncian paro

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Luego de la muerte del doctor Gustavo Vidales afectado por el arenavirus, el Colegio Médico de La Paz se declaró en duelo y aseguró que este virus no está controlado como afirmó la ministra de Salud, Gabriela Montaño. "Desmentimos lo que dicen que ya se conoce lo del virus, que ya está controlado. No sabemos por qué ataca de esa forma, se debería decir que se necesitan más recursos económicos para saber exactamente cómo se transmite", aseguró Larrea. El ente colegiado anunció para este viernes un paro médico exigiendo condiciones para el ejercicio de la profesión en Bolivia. El ente colegiado anunció para este viernes un paro médico exigiendo condiciones para el ejercicio de la profesión en Bolivia. La ministra de Salud aseguró que no debe existir alarma en la población porque no tiene riesgo de contagio, solo quienes hayan tenido contacto directo con los enfermos y que los estudios e investigaciones se seguirán realizando. Esta mañana, falleció Gustavo Vidales, uno de los médicos que estaba internado en terapia intensiva por arenavirus. La causa de la muerte fue una disfunción orgánica múltiple provocada por el virus. El otro galeno infectado con arenavirus, Marco Ortiz, continúa con un diagnostico reservado y un estado crítico, según informó Larrea.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario