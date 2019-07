MÃ©dicos aceptan retomar el diÃ¡logo, pero en Santa Cruz

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Colegio Médico de Bolivia aceptó la invitación del Ministerio de Salud de reanudar el diálogo para tratar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y otros temas, pero con la condición de que el encuentro sea este jueves, en la capital cruceña. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, hizo conocer su intención de reanudar la mesa del diálogo con la dirigencia médica, mediante una carta dirigida al sector. La misiva fue analizada por la Comisión Nacional de Salud (Conasa), que se había reunido ayer, en La Paz, para definir nuevas medidas de presión, como un paro de 72 horas. Al final del encuentro, los galenos decidieron dejar en suspenso las medidas de presión a la espera de un entendimiento. No obstante, ahora falta que se pongan de acuerdo sobre el lugar y el día del encuentro. La ministra de Salud dijo que espera que la reunión sea mañana, en la ciudad de La Paz, pero los galenos plantean que el encuentro se realice el jueves, a las 9:00, en la capital cruceña. "El ministerio había generado un escenario de confrontación y creo que esa no es la vía de solución. Estamos con medidas en puertas, pero pensando en la población boliviana hemos aceptado la invitación de la ministra, aunque por temas de logística hemos pedido que la reunión sea en la ciudad de Santa Cruz y estamos a la espera de una respuesta", manifestó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez. A decir de Viruez, el sector espera que la ministra ofrezca respuestas sobre la "implementación del SUS y, entre otros temas, sobre los procesos de institucionalización de los cargos, a fin de incorporar a los profesionales a través de concursos de mérito". Dos temas prioritarios Por su parte, la ministra Montaño indicó que el diálogo es el único escenario que puede posibilitar mecanismos de solución a los problemas relacionados con la salud. Para la autoridad, hay dos temas prioritarios que deben ser analizados. "Hay dos temas que nos preocupan, que son: la solicitud de abrogación de la Ley 1198 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (que contempla la construcción de 67 hospitales) y el hecho de que los 3.000 trabajadores de salud que eran pagados con recursos de los hospitales puedan empezar a trabajar con ítems del Estado". Montaño precisó que su ministerio ha trabajado en la conversión de los cargos temporales en ítems y que se tiene previsto que estos profesionales empiecen a trabajar con ítems del TGN desde el 1 de agosto.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario