Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El vocero del Colegio Médico de Bolivia, Edgar Villegas, informó hoy que los profesionales que están en las calles protestando desde hace más de un mes aplauden la convocatoria que hizo el presidente Evo Morales a un "gran encuentro" nacional para construir un nuevo sistema de salud. "Los profesionales en salud que hoy estamos en las calles aplaudimos esta iniciativa de nuestro Presidente porque queremos manifestarle en persona a él la situación real de la salud en el país y que con él podamos dialogar, podamos diagramar y podamos proyectar normas que le beneficien al país en general", afirmó Villegas. Sin embargo, recordó que esta cumbre que mencionó el Jefe de Estado ya debió realizarse hace al menos cuatro años, pero no se concretó por asuntos político partidarios. Ahora "con seguridad nosotros queremos que en esta cumbre participen todos los actores que tienen que ver con la salud, pero sobre todo (encontrar) el camino para que sea una cumbre técnica y no política porque eso haría mucho daño", dijo a Unitel. Además, Villegas sostuvo que con el anuncio del Presidente, el sector espera que finalmente se llegue a una solución. "Lo que hemos venido buscando últimamente es dialogar directamente con la primera autoridad del país y obviamente esto nos alienta a que entre él y los profesionales en salud podamos encontrar un derrotero que satisfaga a las expectativas del pueblo boliviano", remarcó. Ayer, el presidente Morales convocó a todos los movimientos sociales y otras instituciones a un "gran encuentro" para construir un nuevo sistema de salud con el objetivo de consolidar su proyecto de salud gratuita para todos los bolivianos. "Aprovechar esta oportunidad (para) hacer una convocatoria a todos los movimientos sociales de Bolivia, instituciones colegiadas, para que conjuntamente trabajemos en un nuevo modelo de salud, un nuevo sistema de salud, una salud para el pueblo, una salud para salvar la vida, un modelo de salud para que el pueblo sea atendido", dijo Morales en el acto de la firma de un contrato para la construcción de un hospital en Coripata. Desde el 23 de noviembre, los médicos se encuentran en paro indefinido en demanda de la abrogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal, que trata sobre la mala práctica profesional, y el Decreto Supremo de creación de la Autoridad de Fiscalización.

