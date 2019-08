Médicos dan inicio a paro indefinido a nivel nacional

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Comisi√≥n Nacional de Salud (Conasa) confirm√≥ que hoy comenzar√° un paro nacional e indefinido del sector en demanda de cinco puntos. ¬†En los hospitales ¬†s√≥lo atender√°n ¬†los servicios de emergencia. La protesta inicia una semana de conflictos ¬†en todo el pa√≠s. "La Conasa ¬†anunci√≥ el paro nacional e indefinido y hasta este momento (anoche) no recibimos ninguna ¬†otra informaci√≥n. As√≠ que el paro est√° confirmado para este lunes", declar√≥ a P√°gina Siete el presidente del Colegio M√©dico de La Paz, Luis Larrea. El ente colegiado ¬†y ¬†Conasa determinaron ¬†la anterior semana iniciar protestas y paro desde hoy. Mediante un comunicado, informaron que el sector "agot√≥ ¬†todas las formas de negociaci√≥n con el Gobierno y que las respuestas del Ministerio de Salud no fueron favorables". Los galenos demandan cinco puntos al Gobierno. Seg√ļn Larrea √©stos son: Institucionalizaci√≥n de cargos profesionales, abrogaci√≥n de la Ley 1189, destituci√≥n del ¬†gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), incorporaci√≥n del Sistema P√ļblico a la Ley del Trabajo, declarar sector estrat√©gico al Sistema Nacional de Salud y la participaci√≥n de los profesionales de salud en la elaboraci√≥n de la Ley de C√°ncer. A partir de hoy, los hospitales atender√°n s√≥lo en casos de emergencia y Conasa recomend√≥ reforzar los mismos servicios a cada centro de salud. En los pasados d√≠as, los reportes a nivel nacional sobre el estado de los hospitales fueron preocupantes. La maternidad Percy Boland, San Juan de Dios y el Japon√©s se declararon en quiebra por deudas con los sus proveedores. Respuesta del Gobierno La ministra de Salud, Gabriela Monta√Īo, declar√≥ -el pasado viernes- que har√° todos los esfuerzos para evitar el paro m√©dico anunciado. "Un paro afecta a la poblaci√≥n en general y esa es nuestra preocupaci√≥n y nosotros vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar ese paro", dijo. Monta√Īo afirm√≥ que en los pasados d√≠as se fueron descartando muchas de las hip√≥tesis que plantea ese sector, entre ellas ¬†la supuesta falta de sostenibilidad del financiamiento del SUS, tomando en cuenta que el Gobierno destin√≥ 2.000 millones de d√≥lares para la construcci√≥n de nuevos hospitales y para la dotaci√≥n de √≠tems y equipos. Al respecto, Larrea ¬†sostuvo ayer que no recibieron los 2.000 millones. "No vimos nada de ese dinero y, por lo general, lo que est√°n dando son limosnas". Monta√Īo acus√≥ a los m√©dicos de tener una "actitud muy cerrada". "Yo lo que quisiera es abrir las puertas para el di√°logo, (...) no quiero calificarlo, no quiero anunciar ninguna otra medida que no sea convocar al di√°logo", dijo la ministra. Larrea sostuvo ¬†que hasta anoche no lleg√≥ ninguna invitaci√≥n al Colegio M√©dico. Mientras choferes en la sede de Gobierno y Santa Cruz ¬†advierten con bloqueos. Para el mi√©rcoles se anuncia un paro nacional por el 21F y un d√≠a antes habr√° movilizaci√≥n de la Asamblea de la Pace√Īidad Maestros apoyan y se suman a protesta m√©dica ¬† Los profesores anunciaron que se sumar√°n al paro de los m√©dicos que arrancar√° hoy y convocaron a una manifestaci√≥n prevista para este mi√©rcoles que comenzar√° a las 15:00 en la Casa Social del Maestro y recorrer√° las principales v√≠as de la ciudad. "El viernes tuvimos un consejo consultivo en la ciudad de La Paz y determinamos incorporarse a las movilizaciones y el paro de los compa√Īeros m√©dicos. Adem√°s, estamos haciendo nuestras las demandas de los m√©dicos", dijo el dirigente de los profesores, Jos√© Luis √Ālvarez. Los m√©dicos est√°n peleando por su estatuto que establece las condiciones en las que deben ser contratados. "As√≠ como el Gobierno est√° arremetiendo contra los m√©dicos, lo mismo sucede en la educaci√≥n. El se√Īor Evo Morales, a trav√©s de su Ministro de Educaci√≥n, est√°n destruyendo el escalaf√≥n para incorporar a becarios, profesionales libres, cubanos en vez de los 10.000 maestros que est√°n sin empleo", declar√≥ el dirigente. A√Īadi√≥ que ya impusieron la contrataci√≥n de maestros por un a√Īo. "A los maestros les contratan por compulsas, pero cada a√Īo, el director general y el director acad√©mico, hacen una hoja de desempe√Īo ¬†y si el maestro reprueba se queda sin cargo en las normales como en los institutos superiores", afirm√≥. Por estas razones, el magisterio convocó a una concentración y movilización para el miércoles a las 15:00 en las puertas de la Casa Social del Maestro en el centro de La Paz. Álvarez advirtió que si no reciben una respuesta a sus demandas, no descartan asumir otras medidas de presión en favor de sus demandas.