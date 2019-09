MÃ©dicos desconocen a MontaÃ±o y exigen negociar con Romero

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Colegio M√©dico de Bolivia descart√≥ retomar el di√°logo con la ¬†ministra de Salud, Gabriela Monta√Īo, y sugiri√≥ tratar sus demandas con el ¬†titular de Gobierno, Carlos Romero. Por su parte, la representante de la Defensor√≠a del Pueblo, Nadia Cruz, calific√≥ de "criminal" el paro que mantiene ¬†el sector de los galenos desde hace 38 d√≠as. "Se ha decidido declarar a la ministra (Monta√Īo) interlocutora no v√°lida y partir de la fecha entablar las negociaciones con el Gobierno (representado) por cualquier otra autoridad", afirm√≥ ayer el presidente del Colegio M√©dico de La Paz, Luis Larrea. Adem√°s, record√≥ que el ministro Romero ya ¬†logr√≥ acuerdos con su sector, por lo que los galenos-dijo- sugieren su nombre. Larrea sostuvo que el principal ¬†motivo para ¬† la ruptura del di√°logo con el Gobierno es lo que ¬†llama el "doble car√°cter" ¬†de Monta√Īo: "de dictadora" en las reuniones con ese sector y de "v√≠ctima" ante la poblaci√≥n. Adem√°s, el representante de los m√©dicos asegur√≥ que la Ministra hab√≠a cambiado el texto de un preacuerdo al que ya se hab√≠a llegado. "Por ese hecho se decidi√≥ que ¬† el paro m√©dico continuar√≠a y se masificar√≠a con piquetes de huelga a nivel nacional". En respuesta, ¬†la Ministra de Salud dijo que el Gobierno se mantiene abierto al di√°logo, pero ¬†acus√≥ a los m√©dicos de incumplir su palabra. Denunci√≥ que los galenos no asistieron a la reuni√≥n de la semana pasada porque ten√≠an una recepci√≥n social. "No es correcto", reclam√≥ ¬†Monta√Īo. Ante este panorama, la Defensora consider√≥ que el paro de ¬†los galenos incumple la resoluci√≥n emitida el 3 de septiembre por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prohibi√≥ la huelga indefinida. Por esa resoluci√≥n, los m√©dicos suspendieron la huelga indefinida, pero inmediatamente comenzaron otra de 20 d√≠as, la que mantienen. "La Defensor√≠a del Pueblo considera que el actual paro est√° afectando ¬†la salud y la vida de la poblaci√≥n en general. Consideramos que es obligaci√≥n del Ministerio de Salud y ¬†de los Sedes asumir medidas (...) porque estamos ¬†un mes sin servicios. ¬†Se podr√≠a decir que son hechos criminales. Como Defensor√≠a, consideramos que es necesario adoptar medidas urgentes", declar√≥ Cruz a la agencia ANF. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario