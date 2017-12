Médicos ratifican paro indefinido y Gob. dice que el conflicto rebasó los límites

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Colegio Médico de Bolivia determinó este miércoles continuar con las medidas de presión, pese a que la Iglesia Católica pidió a esta organización una declaratoria de cuarto intermedio en las protestas que persisten desde el pasado 23 de noviembre. "Todo el cuerpo médico profesional ha visto que estamos en una situación insostenible y a nivel nacional se ha determinado (...) no levantar las medidas de presión, por tanto ratificamos el paro general indefinido ordenado por nuestras bases", anunció el presidente del Colegio Médico, Aníbal Cruz. Agregó que la determinación fue asumida debido a la grave situación de violencia que se vivió ayer en La Paz, con con heridos y arrestados, y calificó de "soberbia" la actitud que asumieron autoridades del Ejecutivo. Entre tanto, el ministro de la Presidencia, René Martínez, dijo que el conflicto médico "ha rebasado los límites de la tolerancia y es inadmisible" que los intereses políticos que se han radicalizado discursivamente, pongan en riesgo la vida de varios enfermos del país. Ratificó que el Gobierno determinó el estricto cumplimiento de la norma que regula a los servidores públicos y, en consecuencia, los profesionales que siendo parte del Estado hayan abandonado funciones, serán sancionados. "Aquí hay un principio de autoridad que marca y no hace ningún privilegio de diferencia: Funcionario público que abandone sus funciones va a ser sancionado, lamentablemente", declaró Martínez a los medios de prensa. Los galenos del país llevan 28 días de paro exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 3385 de creación de la Autoridad de Fiscalización y la modificación del artículo 205 del Código del Sistema Penal referido a la mala práctica profesional. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario