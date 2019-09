Médicos retoman movilizaciones y Montaño convoca a diálogo

Fotografia: Simes La Paz Agrandar la foto + Twittear M√©dicos cumplen 24 d√≠as de paro y hoy¬†retomaron¬†las movilizaciones, en medio de un cuarto intermedio en las negociaciones que se iniciaron¬†con el Ministerio de Salud el pasado lunes. Por su parte, la ministra, Gabriela Monta√Īo, convoc√≥ a reanudar el di√°logo. Los galenos acatan un paro desde el pasado 19 de agosto en demanda de la¬†institucionalizaci√≥n de los cargos de profesionales en salud; la¬†abrogaci√≥n de la Ley 1189¬†de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporaci√≥n a la Ley General del Trabajo y declarar¬†sector estrat√©gico al Sistema Nacional de Salud. En Cochabamba, el Comit√© Departamental de Salud convoc√≥ a todos los m√©dicos y ramas afines a una¬†gran marcha hoy a las 16:00 en ambientes del Colegio M√©dico de Cochabamba. Por su parte, la¬†ministra de Salud convoc√≥ a los m√©dicos a retomar el di√°logo para continuar el an√°lisis de sus demandas, y plante√≥ dos alternativas:¬†el viernes en La Paz o el lunes en Santa Cruz. "Nosotros hemos enviado una nota para restablecer el escenario de di√°logo el viernes a las 10 de la ma√Īana en La Paz,¬†o el lunes en la ciudad de Santa Cruz, pero a√ļn no hemos recibido ninguna respuesta", dijo en conferencia de prensa. Tras 10 horas de debate el¬†pasado lunes,¬†Monta√Īo, explic√≥ que¬†se avanz√≥ en el primer punto del pliego de los galenos, referido a la institucionalizaci√≥n de los cargos, pero que no se pudo llegar a consensos en el segundo pedido de los m√©dicos, que solicitan la abrogaci√≥n de la Ley 1179 de fortalecimiento a la Caja Nacional de Salud. No obstante, reiter√≥ que se¬†har√°n efectivos los descuentos correspondientes a los galenos que hubieran acatado el paro indefinido, porque esa medida es "ilegal". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario