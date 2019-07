MÃ©dicos rompen diÃ¡logo con Gobierno y van a paro de 48 horas

Fotografia: Wilson Aguilar/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Colegio Médico de Bolivia convocó a un paro de 48 a cumplirse este jueves y viernes luego de que ayer se rompiera el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Los galenos calificaron de "soberbia e intransigente" la posición de la autoridad al pretender confrontar a los profesionales con la Central Obrera Boliviana (COB), que fue invitada al encuentro por el Gobierno. "A partir de las cero horas de este jueves estamos ingresando en un paro de 48 horas. Mientras la Ministra siga con esa actitud soberbia, intransigente de no querer solucionar los problemas de Salud y confrontar a los profesionales bolivianos, consideramos que no hay un escenario propicio para el diálogo", afirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez. Por su parte, Montaño calificó de injustificado el paro anunciado por la institución colegiada porque "perjudica a millones de personas del país". Los médicos y el Gobierno tenían programada una reunión respecto a la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud y transferencia del personal a contrato de los establecimientos de Salud a ítem. Sin embargo, la reunión se frustró por la presencia de los representantes de la COB. Las demandas El primer punto por el que los galenos abandonaron la reunión es que el Colegio Médico de Bolivia plantea institucionalizar los 2.941 cargos creados con la aplicación del Servicio único de Salud (SUS). Montaño dijo que desde abril el Gobierno asumió el pago de 2.941 trabajadores de hospitales, entre médicos y enfermeras, que trabajaban a contrato y mucho tiempo en los nosocomios, por lo que cuentan con mucha experiencia. Al respecto, el Colegio Médico aseguró estar de acuerdo con esta medida porque se trata de una promesa de hace cinco meses, pero sugirió hacer una convocatoria pública para todos los cargos con el fin de que estén institucionalizados. Aclaró que, en la reunión, la Ministra no habló de ítems sino de contratos. Montaño no está de acuerdo con dicha posición y dijo que la determinación está cerrada. "Si yo ahora pongo en convocatoria pública más de 3 mil cargos y ahí podría entrar o no la personas que está trabajando hace años personas que está, que hago, desestabilizo los servicios en hospitales", dijo la ministra Montaño a los periodistas. El segundo punto fue respecto a la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS). "Esta ley ha sido propuesta por la Central Obrera boliviana. Y, en este momento, el Ministerio y el Gobierno nacional está como un 'sándwich'. Por un lado, la COB defiende la Ley 1189 y, por otro lado, el Colegio Médico pide su abrogación", dijo la Ministra. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que el Gobierno llevó a la reunión a su "grupo de choque" cuando la misma era sólo con los galenos, pero estuvieron presentes representantes de la COB, de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y otros. El dirigente criticó la actitud de Montaño y lamentó que "la COB sea la dueña de la Seguridad Social" en el país.  67 hospitales y centros de salud implica la aprobación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud.  COLEGIO CONVOCA A LOS GALENOS A SALIR A LAS CALLES REDACCIÓN CENTRAL Mediante un instructivo, el Colegio Médico de Bolivia convocó a la comisiones de Salud de cada departamento a organizar el paro de 48 horas movilizado. El documento señala que los hospitales y centros de salud deben reforzar los servicios de emergencia y al final de cada jornada emitir un informe sobre el desarrollo de la misma. El pasado viernes, los médicos ya cumplieron con un paro que incluyó una marcha de los profesionales de seguridad social y hospitales públicos. El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, señaló que, después de hacer un recorrido por distintos centros de salud y hospitales de la seguridad social, la atención fue normal. Sin embargo, el Colegio Médico calificó la medida como un "éxito" pese a las amenazadas de sanción que hizo el Servicio Departamental de Salud a los galenos que no asistan a su fuente laboral.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario