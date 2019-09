MÃ©dicos se reÃºnen con MontaÃ±o; continÃºa el paro

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear Sin suspender las medidas de presión, la Comisión Nacional de Salud (Conasa) se reunirá hoy, desde las 16:00, en Cochabamba atendiendo la invitación de la ministra de Salud, Gabriela Montaño. La autoridad convocó al diálogo después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una sentencia, mediante la cual prohíbe el paro médico indefinido, pero obliga al Gobierno a atender con prioridad los reclamos del sector salud. Los médicos mantienen un paro indefinido desde el 19 de agosto y pese a varias reuniones con la ministra, no llegaron a un acuerdo. Los trabajadores demandan la institucionalización de cargos médicos de base, intermedios y jerárquicos; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad de la Caja Nacional de Salud y la destitución de su gerente; el cumplimiento de la Ley 3131 y su inclusión en la Ley General del Trabajo; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud; y, declarar prioridad nacional a la salud. El ejecutivo de la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesirmes), Hernán Jiménez, informó de que en la reunión, como mínimo, exigirán que se haga efectiva la dotación de los 8.500 ítems comprometidos para el país con la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Agregó que, pese al compromiso, este año no se entregó ningún ítem a Santa Cruz. Ataca a los tres niveles El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, aseveró que la politización es un cáncer que terminará por eliminar al sistema de salud, ya que a ningún Gobierno le interesó mejorar este servicio y solo disponer de él. "En el Gobierno nacional, gobernaciones y municipios nos encontramos con lo mismo: interferencia política, de organizaciones políticas; entonces, esto es un cáncer que está matando a la salud, la politización del sistema de salud en todos los niveles", apuntó el galeno. Viruez dijo que el Colegio Médico siempre ha sido crítico de los tres niveles de gobierno porque vulneran muchos derechos. Lamentó que haya funcionarios que se creen dueños de la salud.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario