MÃ©dicos van al paro y exigen mejores condiciones laborales

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Luego de la muerte de uno de sus colegas 聽a causa del Arenavirus, m茅dicos de La Paz denunciaron 聽que en los hospitales p煤blicos sufren 聽carencias que van 聽desde barbijos hasta infraestructura adecuada para atender a los pacientes. 聽Indicaron que no cuentan con insumos de bioseguridad y aseguraron que 聽se sienten 聽a煤n m谩s vulnerables para atender casos, como el virus que en las 煤ltimas semanas cobr贸 la vida de tres personas, dos de ellas del 谩rea de salud. 聽

"Todo el sistema p煤blico de salud en el pa铆s tiene problemas muy graves. El m谩s importante es la carencia de recursos de bioseguridad. No hay hospital que tenga nivel cuatro 聽de bioseguridad. Si llega un paciente con los s铆ntomas (del Arenavirus) no tenemos equipos para su atenci贸n. Por eso estamos iniciando una protesta hasta que cambie la situaci贸n del sistema de salud", declar贸 el secretario general del Sindicato de Ramas M茅dicas de Salud P煤blica (Sirmes), 聽Fernando Romero. Ayer al mediod铆a, junto con 聽sus colegas, 聽Romero lider贸 聽un mitin en la avenida Saavedra de Miraflores, frente al Hospital de Cl铆nicas, para exigir 聽mejores condiciones de trabajo. En la protesta ratificaron el paro de actividades para hoy 聽y anunciaron marchas. Por su parte, la 聽ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, dijo que 聽se cuenta con todas las medidas de bioseguridad para la atenci贸n de pacientes con este virus. Los hospitales Obrero de Miraflores y El Norte de El Alto habilitaron salas aisladas para posibles nuevos casos y la autoridad descalific贸 la protesta. "Me parece inaceptable usar un momento tan sensible como este -para la familia y para todos los colegas m茅dicos- 聽generar miedo en los trabajadores de salud y justificar acciones de protesta. No entiendo, no puedo aceptar que se pueda usar la muerte de un colega m茅dico para justificar otro tipo de situaciones que no tienen relaci贸n con el manejo institucional, epidemiol贸gico y cl铆nico de estos casos", declar贸 ayer Monta帽o. Otros m茅dicos tambi茅n manifestaron su malestar por la falta de insumos. Josef Henao, 聽 聽pediatra de planta del Hospital del Ni帽o, detall贸 algunas de las falencias del nosocomio de tercer nivel. "Necesitamos especialistas y subespecialistas. No tenemos, por ejemplo, un pediatra neum贸logo y 聽en esta 茅poca de invierno hace falta. No tenemos suficientes cirujanos pediatras y en las noches cuando llegan pacientes deben esperar hasta el d铆a siguiente para ser operados. 聽Ese lapso de tiempo puede ser fatal para un ni帽o que no tienen recursos para ir a un hospital 聽privado", declar贸. El profesional mencion贸 que adem谩s 聽hacen falta anestesi贸logos, neonat贸logos y 聽pediatras. "Tenemos un solo pediatra a partir de las 14:00 que cubre las 180 camas del hospital y debe atender consulta externa. Una sola enfermera atiende tres salas de 11 ni帽os. 驴D贸nde puede haber calidad de atenci贸n?", cuestion贸. Respecto a medida de bioseguridad, el galeno 聽dijo que s贸lo cuentan con barbijos que s贸lo sirven para protegerse de una tos. 聽"Los guantes de goma s贸lo los dan para quir贸fanos. No tenemos capacidad de atender este tipo de infecciones que es de nivel cuatro. Se deber铆a entrar con mamelucos, botas, guantes, y barbijos especiales para un solo paciente, despu茅s se deber铆a desechar. 聽Eso no lo tenemos, nos dieron uno para probar", afirm贸. El m茅dico V铆ctor L贸pez, quien trabaja en 聽hospital de primer nivel, asegur贸 que 聽 hay una carencia de 聽recursos. "Estamos trabajando en precarias condiciones. En el centro de salud de Tembladerani tenemos un laboratorio que es de tres por tres, donde se 聽hacen 聽ex谩menes de sangre, orina y 聽tuberculosis, entonces se 聽pone en riesgo 聽la salud de la poblaci贸n y del personal", dijo. Recalc贸 que lamentablemente no cuentan con las condiciones ideales 聽para trabajar en hospitales. 聽Cont贸 que 聽la bioseguridad no s贸lo se basa en el barbijo, mandil y guantes, 聽sino mencion贸 que las normas de seguridad tambi茅n deben aplicarse en la infraestructura, una de las m谩s b谩sicas - asegur贸 - es la instalaci贸n de una 聽buena ventilaci贸n. La doctora 聽del 谩rea de nutrici贸n del Hospital de Cl铆nicas, Lourdes Meriles, 聽asegur贸 que 聽 trabajan con muchas carencias. 聽 "Las necesidades son m煤ltiples desde lo b谩sico. Nos hacen falta equipos de resonancia magn茅tica, ec贸grafos, tom贸grafos y 聽respiradores. Tambi茅n necesitamos material como barbijos y 聽uniformes de protecci贸n, entre 聽otros. Nos dan un barbijo para una semana, 聽cuando cada d铆a deber铆amos usar uno nuevo. Por eso, 聽 nosotros nos compramos este material", declar贸. Jos茅 Fern谩ndez, exdirector del Hospital del T贸rax 聽y actual docente en la Facultad de Medicina, 聽inform贸 que uno de los principales problemas del 聽nosocomio es la falta de infraestructura y recursos humanos. Seg煤n Fern谩ndez, quien adem谩s es 聽docente, 聽 por casos registrados con Arenavirus, las universidades deben reforzar las tem谩ticas relacionadas con 聽 聽 las medidas de bioseguridad para atender pacientes. "En la 茅poca del c贸lera se trabaj贸 mucho en bioseguridad, pero gracias al clima la enfermedad no prosper贸. Despu茅s hubo un periodo de silencio en cuanto a las medidas de protecci贸n hasta que apareci贸 el Arenavirus y no hay ning煤n antibi贸tico contra el virus", afirm贸. El m茅dico dijo 聽que el Hospital de Cl铆nicas enfrenta problemas econ贸micos. "Antes se les cobraba una suma de 20 bolivianos a los pacientes y con esos ingresos se pod铆a comprar medicamentos. Ahora con el SUS (Sistema Universal de Salud propuesto por el Gobierno) no hay ingresos en complejo hospitalario de Miraflores", afirm贸 el profesional. 聽 M茅dico 聽en la 聽CPS Problemas Marco Ortiz, el segundo m茅dico afectado con el Arenavirus y hospitalizado en terapia intensiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS), presenta falla multiorg谩nica. Su estado empeor贸 desde el fin de semana, inform贸, la ministra de Salud, Gabriela Monta帽o. "Lamentablemente el fin de semana ha empeorado su situaci贸n general, est谩 con un pron贸stico reservado porque est谩 con falla multiorg谩nica", expres贸 la autoridad de salud. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario