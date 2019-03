Médicos ven 4 peligros en compra directa de fármacos y rectoría única

Fotografia: Daniel James/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Colegio M√©dico de Cochabamba y el Sindicato de Ramas M√©dicas y Afines de La Paz (Sirmes) advirtieron que la rector√≠a √ļnica en el √°rea de salud y el anunciado decreto que autorizar√≠a la compra directa de medicinas a los municipios, traen cuatro peligros¬† para el sistema de salud. El presidente del Colegio M√©dico de Cochabamba, √Čdgar Fern√°ndez, explic√≥ que en el caso de la rector√≠a, los galenos observan el riesgo que se vulneren competencias departamentales y municipales y, segundo, que el Gobierno busca en el fondo centralizar el manejo administrativo para beneficiar a los m√©dicos de su l√≠nea pol√≠tica y excluir a los que no comulguen con el oficialismo. Indic√≥ que en la actualidad la rector√≠a t√©cnica ya es potestad del Ministerio de Salud, pero que en realidad el Gobierno busca controlar la parte laboral con fines pol√≠ticos. "En realidad el que da las directrices en salud es el Ministerio. Pero el detalle es el siguiente, ellos dan las directrices t√©cnicas, pero ellos quieren dar directrices pol√≠ticas para poder, aprovech√°ndose del SUS, dominar la parte laboral y restringir los petitorios a los profesionales, y, como dice el convenio, peligrosamente decir que un profesional que trabaja en el SUS puede ser despedido", asever√≥. Dijo que la rector√≠a √ļnica es "muy peligrosa" y que eso demuestra que el SUS es una medida improvisada y electoral. Por otra parte, en el caso de la compra directa de remedios, los galenos advierten que esto podr√≠a generar que se pierda la "universalidad" en la compra de medicinas, y que se corra el riesgo de perder la calidad porque cada regi√≥n buscar√° el mejor precio. "Lo que puede pasar es que un municipio compre un medicamento y otro municipio puede comprar otro, y si bien hay un instituto del medicamento que ve esto, el decreto podr√≠a facultar la compra de medicinas para cada municipio, entonces no va a ser la misma calidad y disposici√≥n de medicamentos, eso es peligroso", explic√≥ el galeno. Por su parte, el dirigente del Sirmes de La Paz, Fernando Romero, asever√≥ que el riesgo que cada municipio compre medicinas directamente es que, si bien se comprar√° la misma medicina, el componente gen√©rico puede variar y tambi√©n la¬† calidad. "Uno puede comprar a veces el m√°s econ√≥mico que no siempre es el m√°s seguro. Tenemos casos de pacientes que cuando al dar tratamiento no se ve la mejora del paciente, pero cuando cambiamos los medicamentos a otro costo pero del mismo componente gen√©rico y de una empresa m√°s confiable, entonces reci√©n se ven mejoras en el paciente", indic√≥. Fern√°ndez, por su parte, dijo que cuando hay compra directa de medicamentos no se ven factores importantes como la calidad, lo que genera un riesgo para la salud. ¬† Los galenos advierten que la compra directa de medicinas puede tener efectos en¬† la calidad de los remedios. ¬† M√ČDICOS EVALUAR√ĀN SUS A FIN DE MARZO El presidente del Colegio M√©dico de Cochabamba, Edgar Fernandez, dijo que a 10 d√≠as del SUS ya se ve el colapso de los hospitales por la implementaci√≥n del SUS, pero que dar√°n 20 d√≠as, hasta fines de marzo, al Gobierno para evaluar la real implementaci√≥n de este seguro universal. "Pero le damos 20 d√≠as m√°s de beneficio de dudas porque el Vicepresidente dijo que en un mes iban a desocupar los pasillos de los hospitales, quiero ver porque ahora hay m√°s colapso, queremos ver qu√© dice ahora", indic√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario