Mi Teleférico: El ascensor se frenó, no cayó

"El ascensor se frenó, no cayó", de esa manera, el gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, explicó el incidente suscitado el pasado lunes en una de las estaciones de la línea Blanca del Teleférico, que dejó personas lesionadas. En conferencia de prensa, Dockweiler brindó el detalle del incidente y dio a conocer que se tomaron acciones inmediatas una vez conocido el hecho, como la atención médica de las personas que se encontraban al interior del ascensor. "Si el ascensor hubiera caído las consecuencias hubieran sido fatales. El ascensor se frenó de manera brusca... no cayó", informó el gerente de la empresa de transporte por cable, quien cuestionó que los medios de comunicación hayan informado sobre la caída de un ascensor. Joselin Enríquez, una de las afectadas por el incidente del ascensor, fue quien publicó las imágenes del hecho en redes sociales y denunció que fue después de 25 minutos que la empresa Mi TeleféricoÂÂ llamó a una doctora para que atienda a los lesionados, una de ellas tuvo que salir en silla de ruedas de la estación. "Como resultado hubo personas heridas y entre ellas mi persona. Nadie hizo nada hasta después de 25 minutos que se dignaron a llamar a una Dra. La silla de ruedas llegó más tarde aún. Y para el colmo, me dieron una receta para que YO compré mis medicamentos. Y para no ser suficiente, me dicen que lo que pasó no es su culpa, que haga mi queja a quien yo quiera", escribió la afectada en su muro de Facebook. Dockweiler dijo que las personas afectadas no se quedaron ni siquiera un día en la clínica y estaban más asustadas que heridas. No obstante, dio a conocerÂÂ que se solicitó a la empresa que representa a la firma internacional Orona, que es responsable del funcionamiento de los ascensores, un informe sobre este incidente, ademásÂÂ demandó que el fabricante pueda llegar a Bolivia en próximas semanas para que informe sobre esta situación y garantice que ello no volverá a ocurrir. Luego de conocerse del incidente, la empresa J&C, representante de Orona en Bolivia, indicó que Mi Teleférico no es responsable de la operación ni mantenimiento de los ascensores.