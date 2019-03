Agrandar la foto + Twittear Personas que han ejercido o¬†ejercen altos cargos en la administraci√≥n del presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, ser√≠an parte del Directorio del Banco Prodem en Bolivia, que recientemente fue incluido entre los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por ser filial del Banco de Desarrollo Econ√≥mico y Social de Venezuela (Bandes). Una publicaci√≥n de¬†Erbol, cita un reporte de la Bolsa Boliviana de Valores, emitido el pasado 28 de febrero, en donde identifica a su Directorio conformado por un presidente, una vicepresidenta, cuatro directores titulares y tres suplentes. "Todos ellos son funcionarios del r√©gimen de Maduro y del Banco Central de Venezuela, seg√ļn se puede advertir en diferentes reportes de medios de comunicaci√≥n venezolanos", publica Erbol. El presidente: Xabier Fernando Le√≥n Anchustegui El presidente del Directorio del Prodem es Xabier Fernando Le√≥n Anchustegui, quien¬†fue viceministro de Articulaci√≥n Econ√≥mica. En junio de 2018, fue designado viceministro de Comercio del entonces recientemente creado Ministerio de Industria y Producci√≥n Nacional. En febrero de 2018 fue nombrado por Maduro como gobernador alterno de Venezuela ante el Banco Mundial. Asimismo, a febrero de 2019 Xabier¬†Le√≥n figura como uno de los representantes de Venezuela ante el Banco de Desarrollo de Am√©rica Latina (CAF), en su calidad de vicepresidente de Bandes. Vicepresidenta: Arlen Siu Pi√Īate P√©rez Seg√ļn medios venezolanos,¬†es hija del actual ministro de Trabajo, Eduardo Pi√Īate, y en octubre de 2018 fue designada como presidenta del Fondo de Protecci√≥n Social de los Dep√≥sitos Bancarios (Fogade). Seg√ļn el portal Banca y Negocios, Arlen Pi√Īate tambi√©n forma parte de la Junta de Supervisi√≥n del banco ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank. Dicha entidad bancaria fuesancionada el 11 de marzo por Estados Unidos, debido a que coopera con la empresa Petr√≥leos de Venezuela (PDVSA), a la cual EEUU acusa de ser un veh√≠culo para la corrupci√≥n y el lavado de dinero de parte del r√©gimen de Maduro. ¬† Directores Seg√ļn la Bolsa Boliviana de Valores, los directores titulares de Prodem son Sohail Hern√°ndez, Sim√≥n Zerpa, William Jos√© Ca√Īas Delgado y Yosmer Daniel Arell√°n Zurita. Cabe aclarar, sin embargo, que¬†en la p√°gina web del Prodem no figura Sim√≥n Zerpa en la junta directiva. Como directores suplentes est√°n, Ra√ļl Octavio Li Causi, Iliana Josefa Ruzza y Reinier Alejandro Merentes. Sohail Hern√°ndez fue Viceministra para Econom√≠a¬†y Cooperaci√≥n Internacional, y ahora figura como Directora del Banco Central de Venezuela (BCV). Sim√≥n Zerpa no aparece en la p√°gina web de Prodem¬†y en el registro de la Bolsa de Valores no figura su nombre completo. William Jos√© Ca√Īas Delgado, por su parte, fue parte del directorio del Banco Central de Venezuela, Vicepresidente de Bandes y¬†Viceministro de Comercio. Hizo noticia en 2014, cuando fue v√≠ctima de un asalto en Caracas. ¬† Yosmer Daniel Arell√°n Zurita es actual director del Banco Central de Venezuela¬†y antes fue superintendente de Seguros y despu√©s de Valores. En su cuenta de Twitter, en que se describe como "Venezolano. Bolivariano y Chavista", Arell√°n replic√≥ los comunicados de ASFI y Prodem respecto a la sanci√≥n de EEUU. ¬† El director suplente del Prodem¬†Ra√ļl Li Causi es actualmente Viceministro para el Caribe de la Canciller√≠a de Venezuela.¬†Por otro lado, en diciembre de 2018, fue designado representante ante el Banco del Alba. Iliana Josefa Ruzza Ter√°n, por su parte, es directora del BCV. Antes fue Viceministra de Finanzas del Gobierno de Maduro y Vicepresidenta de Finanzas de PDVSA. Reinier Alejandro Merentes, el¬†√ļltimo director suplente, es Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro del Ministerio de Econom√≠a¬†y Finanzas desde 2018. De acuerdo con informaciones de medios venezolanos, es hijo del exministro de Econom√≠a y expresidente del BCV, Nelson Merentes. Las otras dos personas que figuran en el directorio del Prodem son la¬†secretaria Luceila del Valle Gonzales Salazar y el s√≠ndico Castel¬†Quiroga Tejada, de quienes no hay mayores datos en internet, aunque el segundo figura en registros de la ASFI con nacionalidad boliviana. El segundo accionista Seg√ļn el reporte de la Bolsa de Valores, el 99% de las acciones del Bandes. El segundo accionista, con 0,92% es¬†Jos√© Omonte Romero, que¬†en 2017 hizo noticia porque junto a su familia fue acusado¬†de someter a trabajo en condiciones de esclavitud a su empleada Tomasita Machaca durante 38 a√Īos. BCB da certidumbre a usuarios de Prodem El Banco Central de Bolivia (BCB) envió anoche un mensaje de tranquilidad a los clientes del Banco Prodem, al asegurar que las sanciones de EEUU al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) no afectan las operaciones de esa entidad financiera en el país.