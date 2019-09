Mientras unos apagan el fuego, otros siguen quemando

Fotografia: Fuad Land铆var /El Deber Agrandar la foto + Twittear Cuando el n煤mero de incendios forestales hab铆a bajado a 18 el martes pasado y los bomberos y voluntarios que combaten el fuego pod铆an dar un respiro, este fin de semana nuevamente se desbordaron las quemas al extremo de que ayer hab铆a 51 incendios activos en 11 municipios cruce帽os. Las autoridades indican que dos son las posibles causas para este fen贸meno, una es el clima, es decir, no llueve en la zona desde hace varios d铆as y los fuertes vientos reavivan las llamas; y la segunda causa es que hay gente que sigue prendiendo fuego deliberadamente, haciendo caso omiso a la Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental. En Santa Cruz, las primeras quemas se fueron registrando desde marzo; sin embargo, a mediados de julio cobraron fuerza. En todo julio hubo 2.858 quemas, mientras que en agosto la cifra subi贸 a 10.844. Desde mediados de agosto el fuego es combatido por aire y por tierra Seg煤n el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), de la Gobernaci贸n, el domingo hab铆a 379 nuevos focos de quema, principalmente en los municipios golpeados por los incendios. "Esta situaci贸n (de incendios) a煤n no termina, seguimos en un riesgo latente, pues todos los d铆as tenemos focos de quemas nuevos", dijo la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci贸n, Cinthia Asin, al pedir a la poblaci贸n que tome conciencia porque las condiciones climatol贸gicas y de sequ铆a hacen que una quema salga de control y se convierta en un incendio. Esta situaci贸n llev贸 al secretario general de la Gobernaci贸n, Roly Aguilera, a exigir una mayor fiscalizaci贸n sobre los chaqueos. "Hemos pasado de 1 mill贸n a 2 millones de hect谩reas quemadas. Continuamos con los asentamientos ilegales y un descontrol absoluto sobre las quemas", indic贸 Aguilera El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, pidi贸 a quienes est谩n en la Chiquitania, vivientes o visitantes, que ayuden a no prender fuego, pues los resultados pueden ser lamentables. "Este es un fuego macabro que puede terminar muy mal. Hasta ahora estamos hablando solo de ocho viviendas afectadas, ninguna comunidad ha sido evacuada ni arrasada por el fuego, pero si sigue este fuego macabro, en que nosotros apagamos las llamas, por un lado, y a nuestras espaldas las vuelven a encender, sean estos agricultores, estancieros o saboteadores, 驴d贸nde vamos a quedar?", reflexion贸 la autoridad. Insisti贸 en que es necesario tomar conciencia porque no hay fuerza policial ni militar que alcance si se intenta hacer control a los miles de hect谩reas que tiene la Chiquitania. Las denuncias de los bomberos

聽 A esto se suman las denuncias de bomberos y voluntarios, que indican que mientras ellos aplacan las llamas hay gente que las prende. En las 煤ltimas horas se conoci贸 que un grupo de voluntarios, llegados de Cochabamba a Concepci贸n, decidi贸 abandonar el lugar y retornar a sus casas, cansados de que se generen nuevos chaqueos en lugares en donde ya se hab铆a trabajado y mitigado las llamas. "Somos de Cochabamba y muy decepcionados nos vamos, hemos visto pobladores en moto que nos segu铆an (...), y vimos en la comunidad de Fortaleza que cuando estamos logrando apagar el fuego, viene un comunario a decir que por qu茅 lo est谩bamos apagando, que ellos iban a volver a prender el fuego. Realmente eso pas贸, todo el trabajo que hac铆amos nosotros no sirvi贸 de nada", lament贸 uno de ellos. En otro video se observa una reuni贸n nocturna de comunarios y bomberos, donde una voluntaria acusa a un grupo de colonos de prender fuego cerca de una comunidad llamada Palestina, en Concepci贸n. La bombera mostr贸 una lata de alcohol como prueba de que los colonos prendieron fuego en la zona. "Me ha pasado en otra comunidad, (un sujeto) era como un perro detr谩s de mi cola, porque mientras apagamos el fuego en la noche, a la ma帽ana siguiente en otro lado (encend铆an fuego)", expres贸 otro voluntario. Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, inform贸 de que se han abierto cinco procesos contra gente que fue encontrada prendiendo fuego. Incendios activos 聽 Sobre el avance del fuego, Cinthia Asin inform贸 de que las brigadas聽contra incendios estaban desplazadas ayer en 51 incendios forestales activos, de los cuales 11 estaban en Concepci贸n; 10 en San Ignacio de Velasco; 10 en San Mat铆as; cinco en San Antonio de Lomer铆o; cuatro en San Javier; tres en San Rafael; tres en Robor茅; dos en Charagua; uno en San Miguel de Velasco, uno en Puerto Su谩rez y uno en San Jos茅 de Chiquitos. El alcalde de Concepci贸n, David Mollinedo, expres贸 su preo - cupaci贸n porque el fuego lleg贸 a nuevas zonas, como Palestina y Madrecita, y avanza hacia Palmarito, sumando tarea a los bomberos. Adem谩s, el denso humo y los fuertes vientos dificultan las tareas por v铆a a茅rea. En San Mat铆as, los incendios tambi茅n pusieron en apuros a bomberos y efectivos del Ej茅rcito. Se tuvo que evacuar a pobladores de la comunidad Candelaria a lu - gares seguros, luego de que dos familias vieron sus viviendas y cultivos arrasados por las llamas. Una acci贸n similar se ejecut贸 en el municipio de Robor茅, donde autoridades municipales y brigadistas evacuaron a varias familias de la comunidad Yororoba, distante 10 km de Robor茅, debido a que el fuego amenazaba las viviendas. Evacuan a un soldado El director del hospital Germ谩n Vaca D铆ez, de Robor茅, Juan Padilla, inform贸 de que ayer por la ma帽ana fue derivado hasta la capital cruce帽a un soldado del Ej茅rcito en estado inconsciente. El efectivo, que forma parte de las brigadas contra incendios, aparentemente sufri贸 un desmayo producto de una ca铆da y como su cuadro se agrav贸 fue trasladado en avioneta hasta Santa Cruz de la Sierra. "No tengo muchos detalles, aparentemente sufri贸 un golpe por una ca铆da. Le dimos los primeros auxilios y fue derivado a la capital para que reciba atenci贸n especializada", indic贸 el m茅dico. Pedido al Gobierno El secretario general de la Gobernaci贸n reiter贸 el pedido al Gobierno nacional para que lance la declaratoria de desastre nacional, con el fin de que se active mayor ayuda de la cooperaci贸n internacional. Roly Aguilera ve necesario un apoyo externo m谩s afectivo para sofocar las llamas y para que exista un plan posincendio. "Est谩 claro que no tenemos como pa铆s la capacidad log铆stica ni de conocimiento ni de tecnolog铆a para enfrentar un desastre de las magnitudes que tenemos.. 驴Qu茅 aguardamos?, que vengan las lluvias de enero para que aplaquen los incendios. Ya hemos sufrido un deceso y hasta ahora no se declara desastre nacional", dijo. Sin embargo, el viceministro de Presupuesto, Jaime Dur谩n, asegur贸 que el Estado boliviano tiene la capacidad econ贸mica pa - ra atender la emergencia por los incendios forestales y dijo que esto se demostr贸 con el importante despliegue de recursos, t茅cnicos, financieros y humanos, que se concret贸 hasta el momento. Seg煤n Dur谩n, hasta el momento se destinaron $us 11 millones para atender los incendios. Reite - r贸 que est谩n a disposici贸n los re - cursos necesarios para combatir la emergencia. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario