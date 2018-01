Misicuni llevará agua en cisternas sólo para deportistas de Juegos 2018

Fotografia: José Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Misicuni trasladará agua de la presa en cisternas hasta la Villa Suramericana que está en la zona de La Tamborada, donde se hospedarán 4.000 deportistas que llegarán para participar de los XI Juegos Suramericanos 2018. El agua será potabilizada en la plata de Jove Rancho en Quillacollo y se transportará por cisternas que llegarán de la ciudad de La Paz, también se tiene pensado contratar otras que operan en nuestra ciudad. La entrega será sólo para los deportistas y no para pobladores de la zona sur, que no tienen conexión de agua potable y deben compran el líquido. La Villa tiene 14 edificios de 12 pisos. Cada edificio tiene una tanque bajo de 30.000 litros y un tanque alto de 15.000. El agua será depositada de forma constante en estos tanques, informó el jefe de Infraestructura del Comité Organizador de los Juegos 2018 (Codesur), Oswin Soria Galvarro. Pero el agua de Misicuni no se usará para consumo humano, debido a que los deportistas sólo beberán agua embotellada. Soria no precisó la cantidad de agua que entregará Misucuni ni la cantidad de cisternas que se usará. La planta potabilizadora de Misicuni se entregó en diciembre de 2015 y desde la fecha está sin usarse, por lo que se ha deteriorado. La obra demandó un presupuesto de 7,7 millones de dólares y tiene capacidad para potabilizar 1.000 litros de agua por segundo. Ahora la Empresa prepara un plan para hacer mantenimiento y ponerla en marcha este primer trimestre para tenerla funcionando durante los Juegos. En 2017, la presa acumuló 37 millones de metros cúbicos, de los cuales sólo se entregó dos a Semapa, debido a la falta de ductos. La Villa Suramericana se ubica en la zona de La Tamborada, en el Distrito 9 del municipio. A todo ese distrito no llega agua de Semapa y la población debe pagar hasta 15 bolivianos por un turril de agua, que significa 200 litros. Los usuarios de Semapa pagan 5 bolivianos por 1.000 litros. En la época de lluvia, la población del sur acopia agua de lluvia para disminuir sus gastos en la compra de agua y suplir su necesidad del líquido. El presidente Misicuni, Jorge Alvarado, indicó en 2017 que no se podía entregar agua en cisterna a la población ni poner en marcha la planta de Jove Rancho porque tenía un costo muy elevado. "Para Odesur nomás se están preocupando, la verdad incómoda (esa decisión). Hubiera sido lindo que transporten agua así para los vecinos. A mi parecer, no piensan en los vecinos (...) si hubieran querido, en algo, aliviar la necesidad (de agua), lo hubieran hecho", dijo el representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), Eliseo Alejandro. El representante indicó que el sector solicitará la entrega de agua de Misicuni también para los vecinos hasta que se terminen los ductos a la zona sur. "Nosotros vamos a exigir que también se preocupen de los vecinos. Alvarado que piense en la zona sur y que lleven (agua) para los vecinos", recalcó. Se desconoce si después de los Juegos la planta de Jove Rancho continuará operando debido a que los ductos que transportarán agua de Misicuni a los municipios podrían ser terminados en 2019. 4.000 deportistas se alojarán en la Villa Suramericana y Misicuni llevará agua en cisterna para llenar 14 tanques de 30.000 litros que no serán para consumo. DICEN QUE LA EMPRESA SE MANEJA POLÍTICAMENTE La asambleísta Lizeth Beramendi indicó que es bueno que se ponga en marcha la planta de Jove Rancho, pero eso demuestra que Misicuni se maneja políticamente y que no había predisposición de entregar agua de la presa a Cercado. "No le interesa a Alvarado la urgente necesidad de agua que tiene la población de Cercado, simplemente prefiere castigar a los cochabambinos y prueba de su negligencia es que van a hacer funcionar la planta sólo para Odesur", indicó. Explicó que anteriormente Misicuni rechazó entregar agua en cisterna. "Misicuni está al servicio político y no al servicio de la población, porque no les ha dado la gana de entregar agua a Cercado", dijo. DIFERENTES OPINIONES "No sólo los deportistas saben tomar agua, nosotros también y la entrega de agua en cisterna debe continuar para los vecinos". Eliseo Alejandro. Fedjuve "Misicuni no entregaba agua potabilizada a Cercado con la excusa de que era demasiado caro poner en funcionamiento esa planta". Lizeth Beramendi. Asambleísta "Se está preparando un plan para poner en marcha la planta. Todavía no conocemos la cantidad de agua que se va a llevar, se usarán las cisternas". Soledad Delgadillo. Gobernación "Vamos a tenerla lista el primer trimestre de este año. Hemos empezado con la limpieza de los filtros, luego gestionaremos las licencias". Leonardo Anaya. Gerente de Misicuni