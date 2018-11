Monocultivo y producción de soya amenazan a Amazonia

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear "Dicen que los ind√≠genas son pobres. Mentira. La pobreza est√° cuando el ind√≠gena migra¬† a la ciudad, donde no tiene casa ni nada¬† para¬† comer. En su tierra,¬† el ind√≠gena es una de las personas m√°s ricas", afirma contundente¬† Manuela Algara√Īaz, que aprendi√≥ desde ni√Īa¬† cada una de esas palabras. En su regi√≥n, como representante de la asociaci√≥n de cabildos de la comunidad ind√≠gena de San Ignacio del departamento de¬† Santa Cruz,¬† Algara√Īaz¬† enfrenta¬† a los¬† grandes monstruos que atentan contra la selva:¬†¬† el monocultivo y¬†¬† la producci√≥n de soya transg√©nica. San Ignacio de Velasco comprende 120 regiones ind√≠genas originarias. Desde hace varios a√Īos,¬†¬† han sido v√≠ctimas del sistema de producci√≥n del monocultivo de¬† ch√≠a, girasol o s√©samo. "El monocultivo est√° ligado a las empresas transnacionales, que dan¬†¬† un adelanto a los campesinos para deforestar la selva y prometen pagar los gastos,¬† y luego el saldo queda para las comunidades. Compran el grano a cierto precio, acordado con las comunidades,¬† pero cuando ven¬† la producci√≥n, las empresas tumban el precio en un 70 u 80%", denuncia Algara√Īaz. La representante¬† ind√≠gena¬† sostiene¬† que con este m√©todo de trabajo¬† los comunarios se vuelven pobres. Ellos ya no pueden pagar las deudas que contraen. "Llegan¬† al punto¬† que ni la producci√≥n les alcanza para pagar el trabajo.¬† No se pueden¬† echar para atr√°s, en esa situaci√≥n,¬† las empresas les proponen:¬† 'te presto esta plata para que no te puedas quedar sin nada en la familia', pero la deuda crece a tal punto que se necesita de una segunda cosecha para terminar de pagar. Obligatoriamente tienen que deforestar m√°s para cumplir¬† con¬† la deuda", detalla. En¬† San Ignacio de Velasco, alrededor de¬† 200¬† familias¬† dejaron la producci√≥n¬† sostenible que se implementa en esa comunidad¬†¬†¬† para dedicarse a la "prometedora" monoproducci√≥n. "A√ļn buscan la manera de salir de las deudas", comenta la dirigente. Algara√Īaz tambi√©n¬† se dio¬† a la tarea de proteger a su comunidad de los agroqu√≠micos, que¬† caen como lluvia sobre las poblaciones cercanas. Hay propiedades de 25.000 hect√°reas¬† donde¬† s√≥lo producen¬† soya, seg√ļn la representante. "Este fen√≥meno se ve en las¬† comunidades de nuevos asentamientos. Muchas solicitan el tema de tierra, pero cuando les otorgan el terreno,¬† ellas lo alquilan. S√≥lo vienen cuando hay supervisi√≥n. Aparecen como si fueran los due√Īos que est√°n trabajando", cuenta, respecto a¬† la producci√≥n de soya.¬† "Hay propiedades¬† donde¬† se est√°n fumigando con¬† avionetas y¬† con qu√≠micos. Llegan a todas las comunidades¬† colindantes. Un empresario dijo que en las zonas cercanas a las comunidades pondr√≠an pastizal, pero sigue el mismo sistema", a√Īade. De acuerdo a la representante de los ind√≠genas,¬† los comunarios se sienten alarmados porque ni siquiera hay un √°rea de protecci√≥n. "Los empresarios no son¬† del pa√≠s. Son brasile√Īos o argentinos.¬† Dejan el problema a los bolivianos. A ellos no les importa si nos quedamos¬† sin agua por la deforestaci√≥n, s√≥lo les interesa llevar dinero a sus pa√≠ses", asegura Algara√Īaz. P√°gina Siete intent√≥ comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero no tuvo respuesta. "No peleo por dinero ni por puestos pol√≠ticos. Lucho por mis hijos, por el futuro que les voy a dejar a ellos", dice¬† Algara√Īaz.¬† Recuerda que le ofrecieron dinero para que deje de denunciar a las empresas que atentan contra el territorio donde habita. Y es que para ella su comunidad es todo. Hace seis a√Īos,¬† se divorci√≥ y migr√≥ de la ciudad a su tierra natal. De ah√≠ sus palabras. "En la ciudad somos pobres. En nuestro territorio somos los reyes", dice¬† Algara√Īaz, quien asegura que¬† pelea con una¬† parte de grandes amenazas que acechan¬† la¬† Amazonia¬† del pa√≠s. Seg√ļn otros¬† dirigentes ind√≠genas, el¬† monocultivo es¬† el menor de los males. Las carreteras, las empresas madereras, las √°reas de exploraci√≥n petrolera y las cooperativas mineras amenazan todos los d√≠as a los¬† ind√≠genas Uchupiamonas que buscan proteger su territorio, es decir la selva boliviana. "El pueblo ind√≠gena es territorio. El v√≠nculo es uno solo. No hay pueblo ind√≠gena sin territorio. Al devastar territorios,¬† estamos devastando a la poblaci√≥n". La frase es¬† el lema de lucha¬† de¬† Ruth Al√≠paz,¬† representante de la comunidad ind√≠gena de San Jos√© de Uchupiamonas, ubicada al norte de La Paz, en el parque nacional Madidi. En las poblaciones ind√≠genas que viven en la Amazonia, se sabe que la producci√≥n debe ser rotativa, esto¬† para dejar que la tierra descanse por un tiempo.¬† Se sabe que el monocultivo da√Īa a la tierra hasta el punto de volverla improductiva. Y que desde hace a√Īos, como si fuera una alerta, la selva est√° cambiando. Antes el bosque estaba m√°s cerca de la comunidad. "Ten√≠amos dos nacientes de agua subterr√°nea, manantiales,¬† crec√≠ tomando esa agua. En los 90 construimos un sistema de agua potable, pero ahora no tenemos agua por semanas, volvemos a los pauros,¬† pero se secan poco a poco", compara Al√≠paz. "Informaron que se inici√≥ la construcci√≥n de la carretera de Azariamas, pero acabar√° con nosotros como cultura", dice Al√≠paz,¬† quien primero luch√≥ para proteger a su regi√≥n de la construcci√≥n de una hidroel√©ctrica. Cuenta que ahora¬† busca¬† impulsar¬† emprendimientos sostenibles¬† en su comunidad, uno de los principales proyectos es¬† el turismo comunitario. Pero,¬† "la amenaza al bosque sigue latente. El √°rea es muy vulnerable". La Amazonia de cinco¬† pa√≠ses de la regi√≥n¬† est√° en¬†¬† riesgo Desde grupos de narcotr√°fico hasta empresas madereras, mineras, de cultivo e incluso¬† los gobiernos son algunos factores que ponen en riesgo a la¬† Amazonia de cinco pa√≠ses, seg√ļn dirigentes ind√≠genas. En la versi√≥n V del¬† Foro Internacional¬† Andino Amaz√≥nico de Desarrollo Rural, organizado en el departamento de Pando, cinco l√≠deres ind√≠genas de distintos pa√≠ses denunciaron los diversos atropellos que sufren sus regiones. La actividad fue organizada por¬† el Centro de Investigaci√≥n y Promoci√≥n del Campesinado (Cipca). Representantes de¬† Brasil, Ecuador, Colombia, Per√ļ¬† y Bolivia explicaron que el Estado, bajo el t√≠tulo de "desarrollo", tambi√©n invade los territorios ind√≠genas sin una consulta. "Actualmente se lanz√≥ una oferta petrolera en la que se busca entrar a otros espacios territoriales,¬†¬† donde no hubo¬† explotaci√≥n de petr√≥leo. Eso, una vez m√°s, levanta y aviva conflictos socio ambientales, donde los ind√≠genas reclaman al Estado que se respete los Derechos de la Tierra", cuenta M√≥nica Chuji, una representante¬† kichua de la Amazonia ecuatoriana. De¬† ¬†¬†¬†Per√ļ, Rossmery Arique denunci√≥ que las explotaciones mineras ilegales est√°n acabando con la diversidad de su territorio. "El Estado otorga concesiones en las comunidades nativas. Mi comunidad denunci√≥ para que los¬† polic√≠as act√ļen, pero como son grandes mineros creemos que pagaron coimas", explica la l√≠der. Arique denuncia que a causa de las exploraciones mineras que se desarrollan por la regi√≥n, ya no se puede sembrar, tampoco se puede reforestar. Adem√°s tampoco se puede consumir agua ni pescado porque la zona se encuentra contaminada por¬† mercurio. En la¬† regi√≥n de Colombia, los ind√≠genas se enfrentan y luchan contra¬† el asentamiento de grupos ilegales. "Hay grupos al margen de la ley que ocupan ciertos territorios en il√≠cito, porque ah√≠ pueden exportar y hacer su il√≠cito. Adem√°s est√°¬† la extracci√≥n¬† de recursos con licencia del gobierno, ellos sacan los tesoros para tener dinero, eso causa da√Īo a la naturaleza", explica Belkis Herrera, representante de Colombia. A√Īade que las empresas madereras tambi√©n acechan la selva de ese pa√≠s. En Bolivia, Ruth Al√≠paz cuenta que hace 20 a√Īos¬† una empresa maderera propuso construir un camino e instalar¬† luz a su regi√≥n (San Jos√© de Uchupiamonas) a cambio de deforestar el pie de monte,¬† que se encuentra al ingreso de su comunidad. "El parque Madidi tiene m√°s de 1.000 especies de aves, el √°rea de Sadiri cuenta con 400 especies. Un estudio determin√≥ que ese lugar¬† era el pie de monte m√°s rico en Bolivia", dice y cuenta que¬† al conocer que despu√©s de ese acuerdo,¬† se perder√≠a toda esa diversidad, s√≥lo en aves, la comunidad¬† desisti√≥. Seg√ļn la representante, ahora los¬† comunarios est√°n en alerta por la construcci√≥n de la carrera Azariamas porque traer√° asentamientos, colonizaci√≥n y deforestaci√≥n. Testimonios M√≥nica CHuji Activista de Ecuador "La Amazonia representa la posibilidad de un¬† futuro, de biodiversidad y cultura y¬† de generar vida. En la actualidad, la selva donde viven los ind√≠genas¬† es sujeta de amenazas internas y externas. Belkis herrera L√≠der ind√≠gena de Colombia "Est√°n¬† tumbando √°rboles para poner grandes cultivos y¬† ganader√≠a a gran escala. La naturaleza se acaba r√°pidamente. En¬† la selva de Colombia tambi√©n hay grupos al margen de la ley". Rossmery Arique Pueblo Harakbut, Per√ļ "La miner√≠a informal se encuentra en las comunidades nativas, no se puede controlar. Es un problema que se arrastra de muchos a√Īos. Las comunidades est√°n invadidas y el Estado no hace nada". Iremar Ferreira Activista, Brasil "La expansi√≥n¬† de Brasil est√° conectada con Bolivia. Se cre√≥ el programa de aceleraci√≥n del crecimiento con carreteras, hidrov√≠as. El crecimiento econ√≥mico fue grande, pero no sustentable". Ruth Al√ćpaz Uchupiamonas, Bolivia "Hay que meter ca√Īa, coca, carretera, eso es desarrollo y vamos a ser ricos muy r√°pido. Todo eso es una forma de hacernos desaparecer como cultura, es¬† un concepto platista". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario