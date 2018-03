Motín en Palmasola respondió a pugnas de poder internas

Fotografia: Wilson Aguilar/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, explicó hoy que el motín de días pasados en el penal de Palmasola en Santa Cruz fue a causa de pugnas internas entre grupos de poder de los reos del recinto y no así por el traslado de los menores de edad. El incidente fue un pretexto para que grupos de poder se enfrenten y tomen el control del penal según los informes que recibió el Viceministerio. "En el fondo lo que existe es pugnas de poder internas (...) son dos grupos de poder del anterior y del actual regente. Lo importante es desarticular estos grupos de poder internos y hacer los traslados respectivos por cuestiones de seguridad interna". Quiroga confirmó la información que brindó ayer la Policía Boliviana sobre e traslado de 10 reos del penal de Palmasola a los centros penitenciarios de Morros Blancos de Tarija, El Abra de Cochabamba y Mocovi de Beni. Sobre la presencia de armas denunciada por el Defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo que se solicitó un informe y se verificó que no hay faltantes en las armas que maneja la Policía en ese penal. "No se descarta el hecho de que puedan usar armas de fabricación artesanal", aclaró. Ayer la Policía anunció que se procederá a un cambio total del personal policial en Palmasola y se reforzará la seguridad con otros grupos policiales. El pasado martes se registró un motín en el sector del PC4 del penal de Palamasola que fue aprovechado, por al menos siete internos para darse a la fuga, sin embargo, sólo dos lo lograron y hasta hoy no fueron recapturados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario