Más de 20 sectores acatarán paro en las nueve capitales por el 21F

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El paro nacional ciudadano en defensa del referendo del 21F, convocado para hoy por las plataformas y los comit√©s c√≠vicos, asegur√≥ la participaci√≥n de al menos 20 sectores en todo el pa√≠s, entre los que destacan transporte pesado, m√©dicos, trabajadores de salud, maestros urbanos, gremiales, alcald√≠as, gobernaciones y universidades estatales. El Ministerio de Gobierno, en tanto, garantiz√≥ que no habr√° "interferencia" de la Polic√≠a en la medida de presi√≥n y que se pidi√≥ a los sectores oficialistas no impedir la protesta ni "caer en provocaciones". Sin embargo, por cautela, la Polic√≠a acuartel√≥ a todo su personal a la espera de √≥rdenes para actuar en caso de que se registren actos violentos. "El paro c√≠vico de 24 horas que se cumplir√° el jueves no ser√° objeto de interferencias de ninguna naturaleza", dijo el ministro Carlos Romero y asever√≥ que los movimientos sociales no se movilizar√°n. "Las manifestaciones de observaci√≥n, de rechazo y posicionamiento pol√≠tico merecen todo nuestro respeto y garant√≠as", indic√≥ la autoridad. La protesta nacional tom√≥ fuerza toda vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilit√≥ de manera anticipada al binomio oficialista Evo Morales - √Ālvaro Garc√≠a para las elecciones primarias de 2019, sin tomar en cuenta el 21F. En Cochabamba, el transporte federado, si bien no se sum√≥ al paro, decidi√≥ replegar sus movilidades desde las 8:00 y mientras dure la medida. El dirigente Jos√© Orellana dijo que "no tomaremos parte" de la protesta, pero que, por la seguridad de sus afiliados, no saldr√°n a trabajar. La Federaci√≥n Universitaria Docente (FUD) de la UMSS tambi√©n se sum√≥ a la medida de presi√≥n, al igual que sus pares de la UMSA, Uagrm y la Uajms, por lo que no habr√° clases en las universidades estatales. La Alcald√≠a de Cochabamba tambi√©n ser√° parte de la protesta, al igual que el Concejo Municipal, al contrario que la Gobernaci√≥n, que anunci√≥ que trabajar√° con normalidad. M√°s de 60 grupos de WhatsApp fueron creados para la organizaci√≥n de igual n√ļmero de puntos de bloqueo en la ciudad. A nivel nacional, las alcald√≠as de La Paz y Santa Cruz, adem√°s de las gobernaciones de Tarija y Santa Cruz, acatar√°n la medida. Por otra parte, dirigentes del MAS aseguraron que la protesta de hoy son "pataleos" y aseguraron que la oposici√≥n fracasar√° en su medida. Todas las instituciones del Gobierno trabajar√°n con normalidad. CIDH Ayer por la tarde, la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibi√≥ en audiencia a la Fundaci√≥n Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj), a la Fundaci√≥n de los Derechos Humanos (HRF) y al Estado boliviano para escuchar sus argumentos respecto al 21F. Al finalizar la presentaci√≥n, el relator de Libertad de Expresi√≥n, Edison Lanza, pregunt√≥ a la delegaci√≥n del Gobierno si, en caso de que la CIDH emitiera una resoluci√≥n, ser√≠a tambi√©n promovida como norma preferente por el Estado. "¬ŅQu√© suceder√≠a si ese punto en alg√ļn momento fuera decidido por los √≥rganos competentes del sistema americano? ¬ŅSe aplicar√≠a preferentemente la interpretaci√≥n concreta? Es decir, resolver si efectivamente si una limitaci√≥n para la reelecci√≥n indefinida es leg√≠tima y necesario", consult√≥ Lanza. La delegaci√≥n de la sociedad civil estaba representada por Jos√© Antonio Rivera, Waldo Albarrac√≠n, Rub√©n Cu√©llar y Rub√©n Alarc√≥n. ¬† 12 horas de paro. El paro ciudadano durar√° al menos 12 horas, fue convocado desde las 7:00 y concluir√° a las 18:00 con un cabildo en la plaza de las Banderas. ¬† DECLARACIONES "Vamos a apoyar el paro nacional, vamos a acompa√Īar a la ciudadan√≠a. Estuvimos en la CIDH alertando del peligro que representa para la democracia la habilitaci√≥n inconstitucional de candidaturas". √ďscar Ortiz. Senador UD "Insto a los bolivianos a unirse para defender nuestra democracia, la vigencia de la Constituci√≥n y los derechos humanos, as√≠ como los resultados del 21F. Por una Bolivia libre de dictadores". Waldo Albarrac√≠n. Director UMSA y Conade ¬† ARCE: SENTENCIA NO VIOLA DERECHOS En la audiencia de la CIDH, el ministro de Justicia, H√©ctor Arce, asegur√≥ que la postulaci√≥n sin l√≠mites no viola el derecho de nadie. "La repostulaci√≥n no viola derecho alguno y (s√≥lo) representa una mera posibilidad, toda vez que en √ļltima instancia ser√°n los electores quienes decidan", dijo.