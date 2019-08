MÃ¡s de 372.000 hectÃ¡reas afectadas por incendios en SCZ

Fotografia: Jorge Iba√Īez/El Deber Agrandar la foto + Twittear Los incendios, que tienen como combustible una extensa vegetaci√≥n seca por la ausencia de lluvias y las bajas temperaturas, ya ha arrasado con 372.433 hect√°reas de bosques y pastizales, en lo que va del a√Īo en el departamento de Santa Cruz, seg√ļn datos oficiales de la Gobernaci√≥n. Este da√Īo equivale a 8,5 veces el tama√Īo de la mancha urbana de la capital cruce√Īa. Ante la situaci√≥n de emergencia, plasmada en resoluciones de declaratorias de desastre de cuatro municipios, la Gobernaci√≥n cruce√Īa alista la declaratoria de emergencia departamental que permitir√° disponer de m√°s recursos para reforzar las tareas de mitigaci√≥n y auxilio a los municipios, que ya son atendidos por brigadas municipales, del gobierno departamental, por el Ej√©rcito y Defensa Civil. La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, Cinthia Asin, brind√≥ ayer un informe sobre la situaci√≥n de las quemas, indicando que hasta la fecha se han atendido 153 emergencias por incendios forestales, de los cuales hasta ayer estaban todav√≠a activos los de los municipios de San Rafael, El Carmen Rivero T√≥rrez, San Mat√≠as y Robor√©, siendo el de mayor magnitud el de Aguas Calientes, en el municipio de Robor√©. Sobre la afectaci√≥n, indic√≥ que se calcula que 372.433 hect√°reas de bosques y pastizales ya han sido afectadas por los incendios registrados en distintos municipios cruce√Īos. La cifra alcanza a poco m√°s de la mitad del √°rea afectada durante todo el a√Īo pasado por el fuego, cuando unas 600.000 hect√°reas fueron consumidas por las llamas. No obstante, la cifra es m√≠nima si se compara con la del a√Īo 2010, cuando ardieron 3,5 millones de hect√°reas y se lamentaron p√©rdidas de una veintena de casas, que quedaron reducidas a cenizas en Ascensi√≥n de Guarayos. Asin asegura que la preparaci√≥n contra incendios que han recibido los municipios y el trabajo oportuno de los bomberos forestales, as√≠ como del personal t√©cnico, est√°n dando buenos resultados, pues se han evitado da√Īos mayores, como la p√©rdida de viviendas. Emergencia departamental El director del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), Enrique Bruno, inform√≥ ayer de que se espera que en los pr√≥ximos d√≠as se emita el decreto departamental de emergencia para reforzar la ayuda que ya brindan los programas regulares de la Gobernaci√≥n a las zonas afectadas. A decir de Bruno, la declaratoria estar√° dirigida a apoyar a los municipios declarados en situaci√≥n de desastre, que son El Trigal, Pampa Grande, Robor√© y San Ignacio de Velasco. La resoluci√≥n permitir√° activar el COED para que se pueda coodinar la ayuda con los diferentes niveles de gobierno y fuerzas de tarea. Asimismo, posibilitar√° activar el Programa de Desastre Naturales de la Gobernaci√≥n para disponer de un presupuesto aproximado de Bs 1 mill√≥n, para tareas inmediatas, que estar√°n enfocadas en atender los incendios, dar apoyo log√≠stico y proveer de agua para el consumo humano y de los animales. Precisamente, uno de los municipios que pide que se atienda de forma r√°pida la falta de agua es San Ignacio de Velasco. Su alcalde, Mois√©s Salces, que estuvo ayer en la capital cruce√Īa gestionando ayuda para su zona, indic√≥ que la represa Guapom√≥, principal fuente de abastecimiento de agua del pueblo, se est√° secando y no durar√° m√°s de dos meses. Pidi√≥ que se lleve agua para los habitantes y para los animales. Combaten el fuego en Robor√© Por otro lado, ayer por la tarde empez√≥ a operar un helic√≥ptero de Defensa Civil, con el equipo de Bambi boucket, en la zona de Aguas Calientes de Robor√©. Descarg√≥ agua desde el aire, para aplacar las llamas que amenazan con ingresar al Valle de Tucabaca. El viceministro de Defensa Civil, √ďscar Cabrera, explic√≥ que este equipo, que ya fue usado en San Jos√© de Chiquitos, tiene una capacidad de 2.500 litros de descargue de agua. Otra nave, con capacidad de 800 litros, se sumar√° hoy a los trabajos. Se inform√≥ de que se combatir√° el fuego por aire y tierra hasta su extinci√≥n y se calcula que las tareas se extiendan hasta ma√Īana. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario