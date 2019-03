NaciÃ³n Qhara Qhara llega a La Paz y rechaza acusaciones del ministro Romero

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La naci贸n Qhara Qhara, tras 41 d铆as de marcha, lleg贸 a la ciudad de La Paz exigiendo la restituci贸n y respeto a sus territorios ancestrales;聽 rechazaron ser financiados por Organizaciones no Gubernamentales , como denunci贸 el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Se movilizaron desde la ciudad de Sucre el 6 de febrero, llegaron a la ciudad de La Paz este lunes, despu茅s de un descanso en la ciudad de El Alto.聽 Tienen una agenda de tres temas vinculados a la modificaci贸n de dos normas y a la restituci贸n de sus territorios , inform贸 el representante, tata Samuel Flores. Exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificaci贸n de la Ley Marco de Autonom铆as en el art铆culo 54 inciso III, respecto al doble refer茅ndum; tambi茅n piden la modificaci贸n de la Ley de Deslinde Jurisdiccional en su art铆culo 10 inciso II. Mientras que al 脫rgano Ejecutivo exigen la restituci贸n de los territorios ancestrales de acuerdo a los documentos hist贸ricos de los pueblos ind铆genas como preexistentes en el marco de la Constituci贸n Pol铆tica del Estado. "Nosotros venimos de forma transparente, no fuimos financiados por ninguna ONG, esta marcha fue financiada por nuestros propios bolsillos", indic贸 Freddy Tachimaya Fern谩ndez, Autoridad de justicia de Qhara Qhara. La autoridad originaria reaccion贸 despu茅s que el ministro Romero en una rueda de prensa聽 minimiz贸 la movilizaci贸n y los acusara de estar financiados y pagados por organizaciones no gubernamentales "Es una marcha muy peque帽a (...) largo tramo se ha desempe帽ado en movilidad est谩n 40 d铆as sostenido por estas ONG con financiamiento o sea que es una marcha pagada, una marcha hipotecada, no recuerdo que los movimientos sociales genuinos hayan marchado con vi谩ticos o con dineros pagados como en este caso", afirm贸 el ministro Romero. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario