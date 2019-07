Fotografia: APG NOTICIAS y ABI Agrandar la foto + Twittear Despu√©s de nueve a√Īos, la nevada visti√≥ de blanco a varios municipios de Tarija, haciendo historia en la regi√≥n. El fen√≥meno natural caus√≥ asombro a los tarije√Īos, quienes a trav√©s de las redes sociales compart√≠an fotograf√≠as y videos del hecho inusual; sin embargo, no todo fue alegr√≠a porque la nevada oblig√≥ a suspender las clases, algunos vuelos, caus√≥ accidentes de tr√°nsito, cortes de energ√≠a el√©ctrica y otras emergencias. Pero Tarija no fue el √ļnico departamento que report√≥ copiosas nevadas, tambi√©n lo hicieron varios municipios de Potos√≠, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, mientras que La Paz registr√≥ granizadas, dando lugar al corte de carreteras y a la suspensi√≥n de las labores escolares, adem√°s de destrozos y situaciones de emergencia. Vuelos de la ruta Tarija-Santa Cruz, en la tarde y de La Paz-Cochabamba-Tarija, por la noche, fueron suspendidos. El Servicio Nacional de Meteorolog√≠a e Hidrolog√≠a (Senamhi) mantiene la alerta clim√°tica m√°xima en el pa√≠s debido al recrudecimiento del fr√≠o en gran parte del territorio nacional. Asimismo, el departamento de Santa Cruz registr√≥ fuertes vientos, intensas precipitaciones, deslizamientos en la zona de los Valles y una crecida del r√≠o Pira√≠. Ayer la temperatura m√≠nima alcanzada en la capital cruce√Īa fue de 8¬ļC, pero para hoy se espera una m√≠nima de 7¬ļC, lo que lo convertir√≠a en el d√≠a m√°s fr√≠o en lo que va del a√Īo. D√≠a hist√≥rico en Tarija La densa nevada en Tarija comenz√≥ a caer sobre la ciudad y poblados aleda√Īos desde las 9:00, despu√©s de una intensa lluvia. El hecho es inusual para una regi√≥n enclavada en el Valle Alto, en el sur del pa√≠s y se prolong√≥ durante todo el d√≠a, con un intervalo entre las 13:00 y 15:00. Como no se hab√≠a visto en los √ļltimos a√Īos, la nieve cubri√≥ los techos de viviendas y edificios, √°rboles, plantas y arbustos que la hicieron asemejar a una ciudad del altiplano boliviano. En la capital tarije√Īa no se registra con frecuencia este fen√≥meno meteorol√≥gico, la √ļltima vez fue en 2010, seg√ļn el Senamhi. La zona alta de la regi√≥n chapaca tambi√©n fue cubierta con un manto de nieve que puso en riesgo al ganado ovino y cam√©lido. "Nunca pens√© vivir para ver semejantes copos grand√≠simos de nieve que flotan en el ambiente", describi√≥ Jos√© Luis (56), un profesional de la comunicaci√≥n. "El camino hacia la capital tarije√Īa est√° lleno de nieve, hay que manejar con precauci√≥n", dijo Dalmiro Jurado, poblador de la comunidad de Pacajes. Clases suspendidas El clima g√©lido oblig√≥ a las autoridades educativas de Tarija a suspender las clases, pero se espera que el viernes se reanuden.

El director departamental de Educaci√≥n, Eudal Tejerina, confirm√≥ que la decisi√≥n fue asumida para precautelar la salud de los estudiantes. Similares determinaciones rigen para todo el departamento de Chuquisaca y para varios distritos de Oruro, Potos√≠ y Cochabamba. El viceministro de Educaci√≥n Regular, Valent√≠n Roca, detall√≥ que las labores est√°n suspendidas en los municipios de Challapata, Huari y Sabaya (Oruro); en los municipios de Yocalla, Polco, Unc√≠a y Colcha K (Potos√≠); y en Tiquipaya y Tapacar√≠ (Cochabamba). Asimismo, la Direcci√≥n Departamental de Educaci√≥n (DDE) de Chuquisaca instruy√≥ la suspensi√≥n de las clases en todas las unidades educativas de ese departamento hoy y ma√Īana. En Santa Cruz, la Direcci√≥n Departamental de Educaci√≥n determin√≥ ampliar el horario de invierno media hora m√°s en los Valles y en la provincia Cordillera, lo que significa que los escolares de esas zonas tendr√°n una hora de tolerancia para ingresar a clases; en el resto de la regi√≥n cruce√Īa se mantiene la tolerancia de media hora. Corte de rutas Con respecto al estado de las carreteras, hasta la tarde de ayer continuaba cerrada la ruta que une Oruro con Potos√≠, adem√°s de un tramo en el norte pace√Īo y la carretera a los Valles cruce√Īos. Esta √ļltima debido a derrumbes por lluvias intensas en la zona. Alfredo Vargas, gerente t√©cnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Santa Cruz, daba cuenta a primeras horas de la ma√Īana que esa entidad hab√≠a desplegado personal con maquinaria pesada para realizar la limpieza en los sectores afectados, con la finalidad de restituir el tr√°nsito. Inform√≥ de que hab√≠a derrumbes en tres sectores: en Chorro Viejo, La Caja de Agua (cerca a Bermejo) y entre Mataral y Pampa Grande. Las im√°genes que llegaban desde Bermejo mostraban c√≥mo el agua escurr√≠a a chorros desde las alturas y c√≥mo se hab√≠an formado largas filas veh√≠culos en ambos lados de la carretera. Por la ma√Īana, el especialista en Conservaci√≥n Vial de la ABC, Sa√ļl S√°nchez, inform√≥ tambi√©n sobre la restituci√≥n del tr√°fico vehicular en la carretera Oruro-Cochabamba y ratific√≥ que permanec√≠a cerrada la v√≠a Oruro-Potos√≠ y al norte de La Paz, por las lluvias y nevadas. "A partir de las 8:00 se ha habilitado el tramo carretero Oruro-Cochabamba que se ha cerrado por la intensa nevada; sin embargo, todav√≠a tenemos cerrada la ruta entre Oruro-Potos√≠ a la altura de Thola Palca y Ventilla, pues continua la nevada. La v√≠a est√° cerrada por precauci√≥n y lo mismo en La Paz, las salidas hacia los Yungas est√° interrumpidas a la altura de la cumbre por la intensa nevada", inform√≥. Asimismo, por la tarde, la ABC instruy√≥ el cierre de las carreteras Camargo-Tarija y Tarija-Bermejo. El cierre de ambas rutas comenz√≥ a las 17:00 y se mantendr√° as√≠ hasta nuevo aviso. Seg√ļn el comunicado de ABC, con esta medida se busca evitar accidentes y ser√° reestablecida la transitabilidad una vez que mejoren las condiciones climatol√≥gicas. Crecidas del r√≠o Pira√≠ La torrencial lluvia que cay√≥ ayer en El Torno y zonas aleda√Īas gener√≥ una crecida del r√≠o Pira√≠, que tom√≥ por sorpresa a una empresa que se dedica a la extracci√≥n de √°ridos, en la zona de Limoncito, y a dragueros, en la zona de Sombrerito. Rescatistas de Defensa Civil lograron poner a salvo a las personas que quedaron atrapadas en una especie de isla. La t√©cnica del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularizaci√≥n del R√≠o Pira√≠ (Searpi), Vanesa Navarro, inform√≥ de que en la estaci√≥n de La Angostura, la cuenca del r√≠o Pira√≠ registr√≥ una crecida extraordinaria de 4,13 metros. Explic√≥ que esta crecida se debe a un frente fr√≠o que caus√≥ precipitaciones pluviales de intensidad mediana-alta en toda la cuenca del r√≠o Pira√≠. Granizada en La Paz Otra zona que result√≥ afectada por el clima fue la localidad minera de Mapiri, provincia Larecaja de La Paz, que soport√≥ una megagranizada que dej√≥ como saldo algunos ni√Īos heridos, techos de las viviendas perforados, varios parabrisas rotos, adem√°s de cosechas y sembrad√≠os destruidos. Es la segunda granizada que afecta al norte pace√Īo, la primera ocurri√≥ el fin de semana en la comunidad de At√©n, Apolo, seg√ļn report√≥ Radio TV Apolo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario