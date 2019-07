Nieve afecta cuatro regiones y hay tres carreteras cerradas

Fotografia: Justino Huanca Flores/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La bajas temperaturas provocaron una nevada que afect√≥ varios poblados de los departamentos de La Paz, Oruro, Potos√≠ y Cochabamba, causando el cierre de tres carreteras de la Red Vial Fundamental (RVF): las rutas La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba y Potos√≠-Oruro. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Oruro inform√≥ que decidi√≥ cerrar la transitabilidad entre Oruro y Cochabamba, La Paz y Cochabamba y viceversa debido a la densa nevada existente en el sector de la Cumbre. El gerente de la ABC de Oruro, Edwin Gonzales, indic√≥ que el tr√°nsito fue afectado desde las primeras horas de ayer, e incluso se registr√≥ un accidente m√ļltiple en el sector de la comunidad 6 de Agosto. En horas de la tarde, la carretera Oruro-Cochabamba fue reabierta por unas horas, pero en la noche fue nuevamente cerrada debido a la intensa nevada, inform√≥ el comandante de la Polic√≠a de Cochabamba, Ra√ļl Grandy. El sector m√°s cr√≠tico es la zona de la Cumbre y Confital. La v√≠a entre Potos√≠ y Oruro tambi√©n fue afectada por una fuerte nevada en el sector de Tolapampa, por lo que se suspendieron todos los viajes. Al menos dos accidentes de gravedad se registraron producto de las nevadas que dejaron siete heridos y un fallecido. En Cochabamba, al menos seis personas resultaron heridas en un accidente m√ļltiple registrado en la madrugada en la carretera hacia Oruro. Dos veh√≠culos de transporte pesado, una ambulancia, una flota de la empresa Padcaya y un veh√≠culo particular quedaron afectados. ¬† FRENTE FR√ćO AFECTA A CUATRO REGIONES El Servicio Nacional de Meteorolog√≠a e Hidrolog√≠a (Senamhi) declar√≥ alerta de prioridad naranja por las bajas temperaturas entre este martes y el jueves. Las nevadas afectar√°n a toda la regi√≥n altipl√°nica de La Paz, Oruro y Potos√≠ y provocar√°n un descenso de temperaturas que se extender√° hacia el resto del pa√≠s, especialmente Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Ante estas bajas temperaturas, el Senamhi declar√≥ alerta de riesgo agropecuario en todo el pa√≠s. ¬† SUSPENDEN LAS CLASES EN POTOS√ć Y EN ORURO RETORNAN La intensa nevada que desde la madrugada de ayer cay√≥ sobre las ciudades de Oruro y Potos√≠ oblig√≥ a suspender las labores escolares y una alerta naranja advierte que un frente fr√≠o afectar√° a todo el pa√≠s. Se prev√© que la capital del Pagador regrese hoy a la normalidad, mientras que en Potos√≠ las actividades acad√©micas fueron suspendidas tambi√©n hoy. A trav√©s de un comunicado, la Direcci√≥n Distrital de Educaci√≥n de Oruro instruy√≥ por ayer la suspensi√≥n de las labores escolares "del nivel inicial, primario y secundario, fiscales, particulares y convenio, precautelando la salud de los estudiantes".Sin embargo, hoy retornan las clases, siempre y cuando el clima no empeore. En tanto, en Potos√≠, 254 unidades educativas de seis municipios hoy no pasar√°n clases por el fr√≠o, seg√ļn el Ministerio de Educaci√≥n. En tanto, en el departamento de La Paz se report√≥ que una fuerte granizada afect√≥ poblaciones de los Yungas y otras regiones, como Mapiri. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario