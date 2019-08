No hay tregua: RoborÃ© batalla contra el fuego con baldes y palas

Fotografia: RRSS Agrandar la foto + Twittear El fuego no da tregua. ¬† La poblaci√≥n de Robor√©; efectivos de la Polic√≠a, de la Gobernaci√≥n, de la Alcald√≠a cruce√Īa y decenas de voluntarios trabajan a contrarreloj para "enfriar el territorio". Con bidones, baldes, picos ¬†y palas, ¬†cientos se internan en el bosque para evitar que ¬†los ¬†intensos vientos anunciados para hoy reaviven las llamas. "Hay un anuncio de vientos y todo ¬†depende de las pr√≥ximas horas. O se subsana ¬†la situaci√≥n hasta esta ¬†noche ¬†o se complica con los vientos del norte que pueden extender ¬†los incendios", se√Īala con pesar el secretario general de la Alcald√≠a de Robor√©, Carlos Ragone. En Robor√© reina la incertidumbre desde hace ¬†d√≠as. Si bien hay horas de calma, ¬†la tensi√≥n vuelve con las columnas de humo que indican que en alg√ļn punto del bosque ¬†las llamas avanzan. Los ni√Īos no van a clases y, como los adultos, no paran de toser mientras se frotan los ojos rojos por ¬†las cenizas que arrastra el aire. Algunas vertientes, antes cristalinas, ¬†ahora est√°n llenas de holl√≠n. Todo el municipio trabaja sin bajar los brazos. Hombres y mujeres han dejado sus actividades para ¬†ponerse en apronte. Pero pese a todo el esfuerzo, el fuego se reh√ļsa a extinguirse. Con prisa, helic√≥pteros, cisternas y veh√≠culos con vituallas y herramientas vienen y van sin parar. Cada d√≠a los bomberos y voluntarios ¬†son m√°s, pero ni a√ļn as√≠ consiguen ganar la batalla. Las cuadrillas ¬†apagan un foco de incendio y en cuesti√≥n de horas √©ste se vuelve a reavivar. Y es que el bosque seco es combustible y una sola chispa ¬†puede convertir ¬†kil√≥metros en un infierno. "Uno cree se han apagado los incendios pero no es posible hacerlo. Esto sobrepasa cualquier capacidad, necesitamos ayuda internacional", dice el alcalde de R√≥bor√©, Iv√°n Quezada. Parado sobre la carretera Bioce√°nica, a la altura de San Lorenzo, mira con preocupaci√≥n el bosque chiquitano, donde el fuego sigiloso da muestra de su presencia con densas humaredas que de pronto se vuelven llamas. El martes, todo el personal desplegado trabaj√≥ en una extensi√≥n aproximada de 30 kil√≥metros. No obstante, al concluir la jornada las comunidades de San Lorenzo, Quitunuqui√Īa y Paqui√≥ (Aguas Calientes) nuevamente reportaron ¬†fuego. Hay ¬†cisternas, pero en el bosque no hay caminos. Los bomberos llenan ¬†decenas de bidones con agua y con ellos al hombro ¬†se internan en la masa de humo. Pero a√ļn a pie, hay serran√≠as inaccesibles como ¬†San Luis. "Ah√≠ s√≥lo se puede llegar v√≠a a√©rea, solo con helic√≥ptero o avioneta", explica Ragone. Hasta el martes, tres helic√≥pteros trabajaron en la zona y ayer el Ministerio de Gobierno envi√≥ una avioneta ¬†adicional. El tiempo para la Chiquitania se acaba y s√≥lo queda rogar para ¬†que los vientos anunciados para hoy no lleguen. "Nuestra capacidad est√° sobrepasada" "Como voluntarios decidimos salir por cuenta propia para colaborar. Faltan manos", se√Īala Gerson Bravo, uno de los voluntarios que lleg√≥ la madrugada del mi√©rcoles a Robor√©. Apenas su grupo baj√≥ del bus empez√≥ a trabajar. Es s√≥lo uno de los ¬†varios ¬†bomberos voluntarios que arriban a la zona de desastre y desde y que ¬† ¬†no se han detenido para nada. "Necesitamos ayuda internacional. Nuestros voluntarios no paran y ya est√°n cansados. Ya no dan las fuerzas", se√Īala uno de los pobladores que tambi√©n ayuda a apagar el fuego. Otro afirma que la magnitud del evento ya sobrepas√≥ la capacidad del pa√≠s. "El Presidente dijo que no es necesaria la ayuda, pero ¬†el humo y el fuego sigue". El alcalde del municipio de San Jos√©, Germa√≠n Caballero, se√Īala que en su territorio, como en Charagua, la situaci√≥n se agrava y es ¬†necesario asumir medidas urgentes. "La situaci√≥n es grave, necesitamos ayuda internacional. Nuestra capacidad esta sobrepasada", dice. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario