Nuevo relleno sanitario serÃ¡ en el mismo municipio paceÃ±o

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El alcalde Luis Revilla informó este miércoles que el nuevo relleno sanitario estará en el mismo municipio de La Paz, más precisamente en la comunidad Alto Achachicala Patapampa, ubicada en el distrito rural de Hampaturi. Explicó que el municipio recibió nueve ofrecimientos de predios para el nuevo relleno, pero después de analizar las propuestas se definió que la mejor opción es la oferta hecha por la comunidad Alto Achachicala. La Alcaldía procedió a la compra de 50 hectáreas de terreno, ofrecido a Bs10 el metro cuadrado, para el emplazamiento de las nuevas instalaciones. Revilla destacó que el predio está a 14 kilómetros del centro de la ciudad, lo cual sólo variaría en 1% el costo del transporte de los residuos, respecto al tramo que se cumple actualmente hacia Alpacoma. Agregó que el nuevo relleno estará a 2,3 kilómetros de la población más cercana, cuando la norma exige sólo un kilómetros, y que además tiene condiciones optimas por su altura y aguas que solamente son superficiales. El Alcalde dijo que se habilitarán en primera instancia seis celdas y luego más. Indicó que la vida útil del relleno de inicio es de dos años, pero se puede ampliara  más. Afirmó que el relleno puede estar listo para recibir la basura en 10 días, antes del plazo que fió Achocalla para ya no permitir más depósitos de desecho. No obstante, aclaró que de tener un mes más de tiempo se tendría tranquilidad para proceder a la habilitación del predio. Indicó que los documentos se han pasado a la Gobernación para autorizar el emplazamiento. Mecapaca por ahora no Si bien el municipio de Mecapaca ofreció predios para el relleno, Revilla indicó que los mismos están a más de 50 kilómetros del centro de La Paz y trasladar la basura por ese tramo subiría el costo del transporte en 17%. Señaló que ha agradecido al Alcalde de Mecapaca por el ofrecimiento, pero por ahora no es posible llevar el relleno sanitario a ese sector, sin embargo, sí se lo puede tomar en cuenta para una futura Planta de Tratamiento de Residuos.