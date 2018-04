ONU pide al Gob. respetar derechos de los pueblos indígenas

Fotografia: Susan Markisz/BBC Agrandar la foto + Twittear El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Evo Morales "respetar" los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La apreciación la realizó ante los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas.

"El Foro Permanente insta al Gobierno de Bolivia a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y a asegurarse de que estos ejerzan sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos", detalla el documento emitido por la organización internacional.

Además, hace un llamado a los países que conforman la organización. "El Foro Permanente reitera su llamado a los Estados Miembros a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas, con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado, en relación a proyectos susceptibles de afectar sus territorios y recursos".

"En este entendido, el Foro Permanente expresa su preocupación por la falta de procesos de consulta, por parte del Gobierno de Bolivia, a los pueblos indígenas que se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, incluyendo a los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas", añadió el documento que fue hecho público ayer.

A inicios de marzo, la Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas de Bolivia denunció en esta instancia internacional que el Gobierno no cumple con la consulta previa en casos de megaproyectos hidroeléctricos. "Queremos denunciar que el Gobierno de Bolivia no está cumpliendo con su obligación internacional y constitucional de realizar la consulta para el consentimiento previo libre informado y de buena fe a los pueblos indígenas en los casos de los megaproyectos hidroeléctricos de El Bala y el Chepete en el río Beni y de Rositas en el río Grande de Bolivia", según la carta que los indígenas enviaron a Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del Foro Permanente. Ena Taborga, representante de una comunidad indígena, dijo que el documento les causó una "gran satisfacción en especial porque somos afectados por el proyecto hidroeléctrico Rositas". La dirigente añadió que también representa "un gran avance" y afirmó que si en Bolivia se agotan las instancias legales acudirán a otros juzgados. "Vamos a presentar nuestra demanda a nivel internacional si es que los tribunales del país fallan en contra nuestra y a favor del Estado", afirmó.

La dirigente espera que este lunes se pueda instalar la audiencia y un juez de garantías determine si proceden o no los estudios que se llevan adelante en su territorio indígena. El proceso legal en Bolivia Demanda Dos comunidades indígenas guaraníes (Tatarenda Nuevo y Yumao) interpusieron una acción popular en contra de la construcción de la megaobra Rositas en el departamento de Santa Cruz. A principios de mes, un tribunal de garantías admitió la acción popular de indígenas de Santa Cruz y resolvió que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suspenda toda actividad administrativa o jurídica en el marco de la construcción de la hidroeléctrica Rositas, hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema.

Sin embargo, días después se retractó de su determinación y se declaró incompetente de seguir tratando el caso. El 12 de abril, un segundo juez de garantías constitucionales se declaró incompetente de resolver la acción.