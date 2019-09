Observan 6 contradicciones en el discurso de Evo en foro de la ONU

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El discurso del presidente Evo Morales en el Foro Alianza por la Amazon√≠a, que se desarroll√≥ ayer en la sede de la ONU, en Nueva York, estuvo marcado por seis contradicciones, aseveraron ambientalistas, activistas y pol√≠ticos. "Nuestra respuesta (al fuego) ha sido r√°pida y efectiva", dijo Morales en la ONU, y asever√≥ que "s√≥lo liber√°ndonos del lujo, el lucro, el consumismo, podremos salvar nuestro planeta Tierra". Las aseveraciones del primer mandatario que fueron cuestionadas por ser contradictorias fueron: que el Gobierno actu√≥ con rapidez y eficiencia ante los incendios, que el causante del fuego es el cambio clim√°tico y el capitalismo, que el pa√≠s le est√° ganando la batalla al incendio, que Bolivia se compromete a la no mercantilizaci√≥n de los bosques y que el Gobierno¬† protege el medioambiente sin afectar el desarrollo de las comunidades m√°s vulnerables. El sexto punto cuestionado por ser contradictorio fue que Morales asever√≥ que "liber√°ndonos del lujo, el lucro, y el consumismo" podremos salvar al planeta Tierra. El gobierno del MAS fue cuestionado varias veces por gastos millonarios en aviones de lujo o la Casa Grande del Pueblo. Sobre el primer punto, el ambientalista Pablo Sol√≥n asever√≥ que la respuesta del Gobierno no fue "r√°pida ni efectiva" porque ya han pasado 50 d√≠as del inicio del fuego y se han quemado 4,1 millones de hect√°reas. "Evo se aferra a un discurso que ha quedado devaluado por la inconsecuencia de sus acciones", se√Īal√≥ el experto. Seg√ļn datos de la Fundaci√≥n Amigos de la Naturaleza (FAN), de las 4,1 millones de hect√°reas quemadas en el pa√≠s, 3,2 millones est√°n en Santa Cruz. En cuanto al segundo punto, Sol√≥n se√Īal√≥ que "Evo acusa al capitalismo de ser el causante del cambio clim√°tico, pero no reconoce que en Bolivia las pol√≠ticas de biocombustibles, exportaci√≥n de carne a la China y soya transg√©nica son parte de ese capitalismo depredador". El gobierno del MAS aprob√≥ varias normativas que promueven la quema y la destrucci√≥n de la "madre tierra", como el cuestionado Decreto Supremo 3973 del 9 de julio, que autoriza quemas controladas, o la Ley 741, que autoriza el desmonte en peque√Īas propiedades. Estas normas se construyeron con los sectores campesinos afines al MAS y tambi√©n con grandes ganaderos y empresarios agroindustriales del pa√≠s. El tercer punto se√Īalado por Morales, referido a que el pa√≠s le est√° ganando al batalla al fuego, fue cuestionado desde diversos puntos. El candidato presidencial de UCS, V√≠ctor Hugo C√°rdenas, asever√≥ que la verdad es que "perdimos la batalla contra el incendio (...) La reacci√≥n del gobierno del MAS tard√≥ m√°s de dos semanas y hasta hoy no quiere declarar desastre nacional". Como cuarto punto, el mandatario asegur√≥ que el camino para salvar la tierra es no mercantilizar los bosques; sin embargo, las normas de quemas y desmontes, que son el principal causante del incendio en al Chiquitan√≠a, buscan ampliar la frontera agr√≠cola para aumentar la producci√≥n de carne, soya y otros. "Las mentiras lanzadas sin ning√ļn pudor por Evo Morales en la ONU sobre la protecci√≥n de los bosques pasar√°n a la historia como ejemplo del m√°s descarado cinismo. Toda culpa del capitalismo del cual √©l es el mayor propulsor en Bolivia", dijo el activista Fernando Prado Salm√≥n. ¬† 4,1 millones de hect√°reas. Los incendios en Bolivia en lo que va del a√Īo dejaron 4,1 millones de hect√°reas, el 70% de este total en Santa Cruz. ¬† DATOS Mesa critica a Evo. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, escribi√≥ en su cuenta de Twitter:¬†"Las mentiras de Evo Morales en el Foro de la Amazon√≠a son una ofensa inadmisible a la m√°s grave tragedia que hoy hiere a la Chiquitan√≠a. Es demasiado cinismo decir que actu√≥ a tiempo, cuando el bosque sigue ardiendo". Evo y Macron. El presidente Evo Morales se reuni√≥ con su hom√≥logo franc√©s Emmanuel Macron, con quien entabl√≥ conversaciones sobre proyectos conjuntos para luchar contra la pobreza, el cambio clim√°tico y planes para agua en diversas regiones del pa√≠s, adem√°s de apoyo t√©cnico para una escuela de bomberos. ¬† PIDEN A LA CIDH QUE SE PRONUNCIE Organizaciones civiles, representantes y l√≠deres ind√≠genas se reunir√°n con la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentar√°n un informe en torno a los incendios en la Chiquitan√≠a para demandar el pronunciamiento de la comunidad internacional ante las m√°s de 3 millones de hect√°reas ya afectadas por el fuego. "Se est√° llevando un informe en el que se evidencian los hechos referidos a los incendios, pero tambi√©n se demuestra que la normativa promovida por el Gobierno ha ido incentivando la situaci√≥n de desastre que estamos atravesando. Entonces la idea es analizar esta pol√≠tica p√ļblica y estos cambios normativos que han vulnerado derechos de los pueblos con la acci√≥n y omisi√≥n del Gobierno", dijo F√°tima Monasterio, responsable regional del Centro de Estudios Jur√≠dicos e Investigaci√≥n Social (Cejis). La reuni√≥n tendr√° lugar este jueves 26 de septiembre en Washington, sede de la CIDH, a las 12:30 de Bolivia. Los representantes bolivianos presentar√°n el informe ante las relator√≠as especiales sobre Derechos Econ√≥micos, Sociales, Culturales y Ambientales y la de Derechos de los Pueblos Ind√≠genas. ¬† APURAN TRABAJOS PARA PROTEGER EL NOEL KEMPFF REDACCI√ďN CENTRAL El Comando de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz apura los trabajos para abrir brechas cortafuegos con el objetivo de proteger el parque nacional Noel Kempff,¬† que es amenazado por un incendio de 40 kil√≥metros de longitud. El director del COED, Enrique Bruno, explic√≥ que el fuego se acerc√≥ y est√° a 15 kil√≥metros del √°rea protegida, por lo que se reforz√≥ el contingente de bomberos que opera en la zona. "El fuego avanza lento, pero es un incendio de magnitud, por lo que estamos enviando tres maquinarias pesadas m√°s", dijo Bruno a los medios. En total, hay 49 incendios activos en Santa Cruz, siendo Concepci√≥n, con 13 focos de fuego, y San Mat√≠as, con cuatro, los m√°s afectados. Seg√ļn el Comando de Incidentes¬† del Gabinete Medioambiental, que impulsa el Gobierno, ayer se registraron 1.392 focos de quema. Los municipios m√°s afectados, de acuerdo a este reporte, son Concepci√≥n, San Mat√≠as y San Ignacio de Velasco. Madidi En La Paz, el gobernador Felix Patzi inform√≥ que se logr√≥ controlar el fuego en el parque nacional Madidi, luego de una semana de operaciones. El incendio arras√≥ m√°s de 300 hect√°reas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario