El Ministerio Público convocará a más de 30 personas en calidad de testigos, a declarar por el denominado caso Odebrecht. El expresidente y actual candidato a la Presidencia del Estado Carlos Mesa, sin embargo, no figura en esa lista. "Es un sinnúmero de personas. Es un caso muy grande. Estimamos que van a ser más de 30 personas a las que se va a convocar, primero en calidad de testigos y vamos a valorar la actuación posteriormente", informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. Consultado por los periodistas sobre Mesa, respondió: "En ningún momento la comisión me ha mencionado ese nombre". Alave dijo que sostendría una reunión con la comisión de fiscales que investiga este caso, con quienes revisará el cronograma para ejecutar las citaciones a distintas personas vinculadas en este hecho. Alave mencionó que también se está convocando a aquellas personas que están fuera del país para que puedan dar a conocer su versión, siguiendo los procedimientos normativos. Según el Ministerio Público, en este caso están involucrados funcionarios públicos, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado con proyectos, obras y concesiones otorgados por el Estado Boliviano a las empresas Camargo Correa y Odebrecht. A la fecha, dos personas están detenidas preventivamente en el penal de Palmasola de Santa Cruz: el empresario Roberto Saavedra, que es investigado por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, y Luis Humberto Landivar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos (SNC), quien fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes. De acuerdo con los datos iniciales, Landívar exgerente de construcciones del Servicio Nacional de Caminos figura como una de las cuatro personas que firmó el contrato con Camargo Correa para la ejecución del tramo Roboré-El Carmen. Saavedra, en tanto, quien en principio no figuraba en listas, es acusado de haber recibido en sus cuentas privadas dinero posiblemente derivado del soborno de estas empresas a las autoridades del SNC.   INFORMES DEL CASO ODEBRECHT Odebrecht y Lava Jato están considerados como los mayores hechos de corrupción de la historia de Brasil, con investigaciones también en otros países, en el caso de Bolivia por supuestos sobornos con empresas brasileñas como Camargo Correa en obras de carreteras del Servicio Nacional de Caminos. Un informe de Gobierno implicó en el tema de sobornos a Mesa, pero éste lo negó.