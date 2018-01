Oferta de Morales aún no desactiva el conflicto médico

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear Los representantes médicos de La Paz y Beni rechazaron el ofrecimiento realizado por el presidente Evo Morales de derogar los artículos 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal.

Los dirigentes de la sede de Gobierno exigen, además, la atención de sus otras demandas y están en contra de una Cumbre de Salud con organizaciones sociales afines al Gobierno.

Los representantes médicos paceños se reunieron ayer por la tarde y en la noche dieron lectura a una resolución que será puesta a consideración del Colegio Médico Nacional hoy.

"Reconocemos que (el ofrecimiento de Morales) sólo atiende a uno de los puntos expresados en el voto resolutivo emanado en la ciudad de La Paz dejando de lado demandas importantes las que se consideran de vital importancia para la mejora de la salud en Bolivia", declaró el representante, Luis Larrea.

Pidió la "implementación" de en una nueva Ley General de Salud que tome en cuenta la implementación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como la derogación de los Decretos 3385, 3091 y 3092. También demandan que cesen "los procesos, sanciones y persecuciones injustas a nuestros universitarios, dirigentes y miembros de base", agregó. Además rechazó el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida que convocó Morales y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para marzo.

Según la resolución de los médicos, la cumbre está "obviando la representación técnica directamente involucrada que es el sector salud, (lo que es una) actitud discriminatoria".

"Exigimos el respeto y reconocimiento del Colegio Médico, colegios de profesionales en salud como únicos entes reconocidos por la ley 3131 desconociendo cualquier confederación apócrifa aliada al Gobierno", dijo. Rechazo en Beni

El Colegio Médico del Beni determinó, en asamblea general, mantener las movilizaciones y el paro general hasta que la Asamblea Legislativa derogue el artículo 205 del Código del Sistema Penal. Según el portal de radio Fides, el representante de los galenos benianos, Bruno Vargas, declaró que "hemos resuelto que mientras la Asamblea Legislativa no derogue el artículo 205, mantendremos las movilizaciones y mañana bloquearemos la carretera a Santa Cruz".

Los médicos benianos indicaron que el anuncio del presidente Evo Morales no los convence, pues en varias oportunidades dijo una cosa e hizo todo lo contrario y por eso se mantendrán las movilizaciones. Recordaron que la autoridad prometió respetar los resultados del referendo del 21 de febrero pero incumplió y ahora busca otra reelección en 2019. Colegio Médico Nacional responderá hoy Declaración El presidente del Colegio Médico de Bolivia (CMB), Aníbal Cruz, declaró que el cese de las medidas de presión será definido por las bases departamentales. "Este preacuerdo nos da una conformidad, pero había sólo un punto de inflexión, que nuestras bases rechazaron, y era el artículo 205; ahora tenemos una respuesta positiva del Presidente (Evo Morales), pero quienes tienen que levantar las medidas de presión son nuestras bases", declaró.

Respuesta El representante dijo que hoy se reunirán a las 9:00 y dos horas después darán una respuesta al presidente Evo Morales. Choferes mantienen la amenaza de cerrar las vías Los representantes del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal) mantienen la amenaza de llevar adelante un paro indefinido pese a la decisión gubernamental de derogar dos artículos del nuevo Código Penal.

"Se llevó el ampliado a nivel nacional y se sacó un voto resolutivo conminando al Presidente la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal porque va en contra de los trabajadores del país. Nosotros estamos en estado de emergencia y hemos dado un espacio al hermano Presidente de 48 horas para que nos convoque para que este nuevo Código se abrogue", declaró Germán Cerda, ejecutivo de la Federación Interprovincial de transporte de La Paz. En el ampliado, los representantes de los departamentos de Potosí, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La Paz analizaron esa norma y ratificaron su rechazo de los artículos 137, 155, 214, 174, 205, 293, 294, 295 y otros relacionados con el transporte pesado, la actividad sindical, el derecho al trabajo, el patrimonio, la libertad de protesta y la sindicalización.

El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, les invitó a una reunión hoy y dijo que ya no hay razón para llevar adelante el paro de los transportistas.

"Escuchando a los sectores se determinó la derogación de estos dos artículos y con eso prácticamente no habría ningún motivo por la que el sector del transporte esté queriendo bloquear los caminos del estado. La reunión pendiente (para hoy) con los presidentes de Senadores y Diputados; y ministros es suficiente para explicar algunos artículos observados", dijo.