Oposición pide interpelación a INRA por denuncias contra funcionarios

Agrandar la foto + Twittear Desde 2015, se registran m谩s de un centenar de denuncias por tr谩fico de tierras, corrupci贸n, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La dotaci贸n irregular de tierras en la Chiquitania es el caso m谩s pol茅mico y que est谩 en pleno proceso de investigaci贸n. Legisladores de oposici贸n piden informes y una interpelaci贸n para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, cabeza de la cartera a la que pertenece el INRA. La unidad de Transparencia de la entidad solicita que sustenten las acusaciones. "Hay irregularidades en el INRA. Muchos asentamientos humanos han sido realizados en tierras de producci贸n forestal permanente, que no tienen vocaci贸n agr铆cola. Adem谩s, la Ley 741 da autorizaci贸n para que cada comunario queme y desmonte hasta 20 hect谩reas sin ning煤n control t茅cnico. Si en una comunidad son 50 habitantes, estar铆amos hablando de 1.000 hect谩reas", alert贸 la diputada por UD Eliana Capobianco. Sostuvo que se inviabiliz贸 el funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales en Santa Cruz, que son las instancias para el tratamiento de denuncias e irregularidades. "Son m谩s de 100 veces que no asiste el director departamental del INRA y su presencia es un requisito", a帽adi贸. Por esos motivos, solicit贸 una interpelaci贸n para el ministro Cocarico el pasado 12 de septiembre. Espera una respuesta. La diputada por el MAS Mireya Monta帽o dijo que todos los diputados tienen las atribuciones para fiscalizar. Recalc贸 que las denuncias deben ser debidamente sustentadas para no difamar. "En este caso la comisi贸n de autonom铆as, de la que la diputada Capobianco forma parte, ha debido munirse de mucha documentaci贸n para interpelar a las autoridades", sostuvo. 70 casos del INRA y Santa Cruz Seg煤n registros a los que P谩gina Siete tuvo acceso, la Unidad de Transparencia del INRA recibi贸 en lo que va del a帽o m谩s de 70 denuncias de irregularidades jur铆dicas y administrativas. Todas referidas a irregularidades cometidas por la instituci贸n. Consultado sobre el tema, el director de esa unidad, Nelson Antezana -quien reci茅n asumi贸 el cargo hace cuatro semanas- explic贸 que hay denuncias s贸lo verbales que no tienen pruebas. Aclar贸 que los casos que atiende Transparencia son de "trabajadores de INRA que no cumplen sus funciones; hacen cobros por el proceso de saneamiento (corrupci贸n); o se niegan a brindar informaci贸n". Manifest贸 que, de las 70 denuncias registradas, se resolvieron 60. Las dem谩s fueron rechazadas por falta de documentaci贸n. Pero no son los 煤nicos casos. En Tarija, en febrero de 2018, vecinos de la zona Pampa Galana, denunciaron al INRA por el saneamiento del 35% de tierras que eran parte del barrio Tarije帽os en Progreso, que estaban destinadas a ser 谩rea de equipamiento. En Santa Cruz el director departamental Sergio Abraham Iman谩 est谩 siendo procesado por incumplimiento de deberes, dotaci贸n ilegal de tierras y asociaci贸n delictuosa. Est谩n involucrados otros tres funcionarios. Adem谩s, ya en 2015 se hab铆a denunciado al INRA y a la ABT, por la dotaci贸n de tierras al asentamiento T煤pac Amaru, en el valle Tucabaca de Robor茅. El parque Tunari En diciembre del 2018, en Cochabamba, el exdirector del Parque Nacional Tunari, Carlos Espinoza, el director H茅ctor Bejarano y el jefe de Control de Tierras, Alberto Terrazas, dieron a conocer que la entidad saneaba terrenos del 谩rea forestal. No era la primera vez que se desvelaba el hecho. En 2017, el asamble铆sta departamental de la Llajta, Freddy Gonzales, denunci贸 "una intenci贸n maliciosa del INRA" de parcelar y entregar a particulares tierras en el 谩rea protegida de 328.478 hect谩reas compartidas por 11 municipios. "Hay avasallamientos en toda esa franja ecol贸gica. El INRA debe controlar pero en lugar de eso est谩n saneado", dijo Gonzales. En la zona de Albarrancho, en marzo pasado, la directora nacional de Asuntos Jur铆dicos del INRA, Vania Kora, present贸 una demanda penal en la Fiscal铆a de Cochabamba en contra de sus empleados, por cobros irregulares y el tr谩fico de unas 315 hect谩reas. Corruptos destituidos Una de las denuncias m谩s llamativas fue presentada por el actual viceministro de Tierras y exdirector Nacional del INRA Juan Carlos Le贸n. La autoridad declar贸 que hubo un centenar de procesos por corrupci贸n y tr谩fico de tierras durante su gesti贸n (de diciembre de 2018 a abril de 2019). Indic贸 que por 茅stos destituy贸 a igual n煤mero de funcionarios. "Tenemos m谩s de 100 procesos penales que se est谩n dando no s贸lo a funcionarios p煤blicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino tambi茅n a particulares. Se ha despedido a esa gente", se帽al贸 Le贸n. En la ocasi贸n Cocarico recomend贸 a Le贸n concentrarse en combatir la corrupci贸n. "No se tolerar谩 a funcionarios corruptos", afirm贸 el Ministro. En 2018, el diputado Am铆lcar Barral (UD) denunci贸 a Cocarico por nepotismo, pues dos presuntos familiares: Orlando Achu Cocarico, jefe de Unidad de Producci贸n Agropecuaria, Agroforestal y Pesca, y 脡dgar Yana Chambi trabajaron en el INRA. Otro familiar observado fue su hermano Rogelio Cocarico Yana, enviado preventivamente a la c谩rcel de Palmasola, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil d贸lares a cambio de sanear tierras ilegales. INRA en crisis: 6 directores interinos en 5 a帽os En los 煤ltimos cinco a帽os el INRA tuvo seis directores interinos. El 12 de junio de 2014 fue Jorge G贸mez Chumacero. El 11 de mayo de 2016, Jhonny Cordero N煤帽ez. Menos de un a帽o despu茅s, el 13 de marzo de 2017, se nombra a Eugenia Beatriz Yuque Apaza. El 24 de octubre de 2018, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Macario Lahor Cortez Ch谩vez fue posesionado. Ese mismo a帽o, el 12 de diciembre de 2018 asume la direcci贸n nacional Juan Carlos Le贸n Rodas. En el bolet铆n trimestral de la Fundaci贸n Tierra, Doce, se apuntan los 22 directores que tuvo INRA desde su creaci贸n en 1996. El 煤ltimo que figura es Le贸n, quien renunci贸 a su cargo el lunes 15 de abril de este a帽o, tras cuatro meses de haber asumido esas funciones. "Desde que se ha fundado el Instituto Nacional de Reforma Agraria s贸lo ha habido un director que ha sido legalmente designado. Despu茅s todos asumieron funciones de manera interina. Lo peor es que en los 煤ltimos a帽os eso se ha ido volviendo casi una costumbre. Nombrando autoridades casi cada cuatro meses", asever贸 el investigador de la Fundaci贸n Tierra Esteban Sanjin茅s. El investigador se帽ala que los cambios tambi茅n fueron a nivel departamental. "Por lo general son por indicios de corrupci贸n. En La Paz se sabe que los anteriores directores han estado involucrados en asentamientos irregulares. Todo queda oculto despu茅s del cambio", manifest贸. Observ贸 que incluso hubo "un INRA paralelo" en 2011. "Todo muestra que la institucionalidad agraria est谩 en crisis", asever贸 Sanjin茅s. Ilegal: en 4 a帽os se desmontaron 675.969 ha Un informe de la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) revela que durante cuatro a帽os, de 2012 a finales del 2016, se deforestaron ilegalmente 675.969 hect谩reas. La cifra es casi tres veces mayor a las 227.734 hect谩reas desmontadas "legalmente". La informaci贸n fue solicitada por el diputado Yerko N煤帽ez (UD). Seg煤n el informe, en 2012, hubo 117.941 hect谩reas desmontadas ilegalmente y otras 10.093 de forma legal. En 2013 los desmontes ilegales fueron en 158.149 hect谩reas y los legales 21.010. En 2014 se perdieron ilegalmente 179.687 hect谩reas de bosque y 35.258 por desmonte legal. En 2015 la deforestaci贸n ilegal lleg贸 a 155.249 hect谩reas, mientras que la legal, a 85.070. Finalmente, para 2016 (de enero a octubre) se registraron 64.941 hect谩reas en desmonte ilegal y 76.299, en legal. "Vamos a pedir un PIE, con la actualizaci贸n. Queremos saber qu茅 ha pasado desde 2016 hasta 2019, con los desmontes ilegales que hemos conocido en Santa Cruz y Beni", anunci贸 el se帽ador N煤帽ez. Al respecto, el investigador de la Fundaci贸n Tierra Esteban Sanjin茅s se帽al贸 que la promulgaci贸n de nuevos decretos han relativizado lo que dice la ley. Es un "perdonazo" para deforestaciones. "Lo que antes era ilegal ahora es legal. Cientos de miles de hect谩reas se han regularizado. Pero si tomamos como referente la ley forestal, son desmontes irregulares", asever贸. En las conclusiones del informe se se帽ala que "la legalidad aument贸 gradualmente de 91.369 hect谩reas en 2012 hasta 120.909 en 2015". El informe est谩 firmado por el entonces director ejecutivo de la ABT, Rolf K枚hler Perrog贸n. En diciembre de 2018, Cliver Rocha asumi贸 la direcci贸n de la ABT. En junio pasado, 茅l denunci贸 que un empleado de la Autoridad de Bosques firm贸 2.096 resoluciones para el desmonte ilegal de 22.000 hect谩reas y recaud贸 6 millones de d贸lares. Director nacional a.i.

Roberto Polo Hurtado Tiene una licenciatura en Derecho. El 5 junio de 2019 asumi贸 el cargo de manera interina. La Paz

Eloy Poma Machaca En 2009 era c贸nsul de Bolivia en Puno. En 2017 era director general de Administraci贸n de Tierras. Oruro

Wilder Condori Choque Es abogado. Trabaj贸 en INRA Cochabamba y Oruro. El 1 de febrero asume en cargo a.i. Potos铆

Jaime Javier Flores Ramos Es licenciado en Geodesia y Topograf铆a. En 2009 fue t茅cnico top贸grafo en Obras Sanitarias. Tarija

Hugo Augusto Le贸n Guti茅rrez Es abogado, fue concejal y fund贸 la Federaci贸n Departamental de Transporte. Chuquisaca

Adhemar Rivera Mart铆nez El abogado trabaj贸 en el Tribunal Agroambiental y en saneamiento en Cochabamba. Cochabamba

Edwin Almendras V谩squez Es abogado. Trabaj贸 en la Unidad de Asesor铆a Legal en la Alcald铆a de Shinahota. Beni

Nazaret Co铆mbra Saavedra Es ingeniero agr贸nomo. Naci贸 en el municipio de San Ignacio, provincia de Moxos. Pando

Sdenka Andrea Arab Aguada Es abogada. Trabaj贸 como asesora jur铆dica de la organizaci贸n social en 2009. Santa Cruz

Sergio Abraham Iman谩 Canedo Es abogado. Fue asesor jur铆dico de Trabajadores de Pueblos Originarios. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario